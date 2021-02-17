Yaşar Üniversitesi öğrencilerine burs desteği

Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefiyle başlatılan ve lisans öğrencilerinin AR-GE kültürünü kazanmalarını teşvik eden C Stajyer Araştırma Burs Programı için geçen kasım ayında başvurular alındı. 145 farklı üniversiteden; fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere, 12 bin öğrenci arasından yapılan değerlendirmede bin 500 öğrenci STAR Programına kabul edildi. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden; Eda Nur Öner, Berk Kaya, Uğur Bakay ve Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Aleyna Kasım da, bu başarı listesinde yer aldı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmelerini sağlayacak programa başvuru yapan ve desteklenmeye hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Yan Dal Öğrencisi Eda Nur Öner, Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen tarafından yürütülen TÜBİTAK 119E265 (1001-Araştırma) "Uydulardaki Telemetri / Telekomut Sistemleri İçin Bant Genişliği Arttırılmış Dairesel Polarizasyonlu ve Tüm Yönlü Bir Alıcı / Verici Dairesel Dalga Kılavuzu Anteni" başlıklı projeye; Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Berk Kaya, Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren tarafından yürütülen TÜBİTAK 118M180 (Uluslararası) “Akıllı Bir Otomatik Araçlı Depolama ve Çekme Sistem Tasarımı” başlıklı projeye; Yazılım Mühendisliği Öğrencisi Uğur Bakay, FieldTech Mühendislik tarafından yürütülen projeye; Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Aleyna Kasım da İntegra Şirketi tarafından yürütülen projeye destek verecek.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Gülbahar tarafından yürütülen TÜBİTAK 119E584 (1001 - Araştırma) “Kuantum Patika Hesaplamanın Kompleksite Teorik Temelleri, Evrensel Kuantum Bilgisayar Modelleri, Kavram İspat Simülasyon ve Deneyleri İle Sayısal Problem Çözme Uygulamaları” başlıklı projeye ise Bilkent Üniversitesi öğrencisi Ufuk Keskin destek verecek.