Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan ‘Cumhuriyet Konseri'

Nil Kocamangil, Deniz Toygür Conus ve Esra Kalkanoğlu Mamaç'ın solist olarak yer aldığı konserde, Beethoven eserlerinin yanı sıra Türkiye'deki en önemli bestecilerden İlhan Usmanbaş'ın Nutuk adlı eseri de seslendirildi.

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın 2019-2020 sezonuna merhaba dediği Cumhuriyet Bayramı konserine, İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Orkestra, Beethoven'ın 250. ölüm yıl dönümünde Beethoven “Üçlü Konçerto” ve “3. Senfoni” eserlerinin yanı sıra Türkiye'deki en önemli bestecilerden İlhan Usmanbaş'ın Nutuk adlı eserinden oluşan bir seçkiyle izleyicinin karşısına çıktı. Şef Rengim Gökmen yönetiminde, Nil Kocamangil (viyolonsel), Deniz Toygür Conus (keman) ve Esra Kalkanoğlu Mamaç'ın (piyano) solist olarak yer aldığı konserde, solistler ile orkestranın performansı dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oda Orkestrası, Senfoni Orkestrası Oldu

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Koordinatörü ve Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar Dinçer, orkestranın pek çok ilki barındırdığını belirterek, “İzmir'de, vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Oda Orkestrası, 2006 yılında Kurucumuz Sayın Selçuk Yaşar'ın fikriyle hayata geçirildi. Kültürel hayatımızı zenginleştiren, çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan Oda Orkestramız, bu sezon, çok önemli kurumlardan birçok değerli sanatçının da katılımıyla Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na dönüştü. Bu büyük mutluluğu paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştireceğimiz altı konser de bizler için çok özel. Rengim Gökmen, Orhun Orhon, Antonio Pirolli ve Mehmet Can Özer gibi çok değerli orkestra şeflerinin yanı sıra Deniz Toygür Conus, Nil Kocamangil, Esra Mamaç, Pınar Dinçer, Emre Elivar, Önder Baloğlu ve Inga Kacevica gibi dünya standartlarında sanatçılar yer alacak” dedi.

Konserler yıl boyu devam ediyor

Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonunda beş kez daha Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dinleyicileriyle buluşacak. Sezonun ikinci konseri olan Alfred Schnittke'nin 100. Doğum Yıldönümü Konserı'nde, Orkestra, 21 Kasım akşamı yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde Şef Orhun Orhan yönetiminde, solist viyola sanatçısı Pınar Dinçer ile sahne alacak. 'Yeni Yıl Konseri'nde 25 Aralık 2019'da Şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra, solist soprano Inga Kancevica ile sahnede olacak. Şef Mehmet Can Özer yönetiminde; 12 Şubat 2020'de Sevgililer Günü Konseri'nde solist piyanist Emre Elivar, 4 Mart 2020 günü Yaşar Üniversitesi Kuruluş Yıldönümü Konseri'nde solist keman sanatçısı Önder Baloğlu, 8 Nisan 2020'deki sezonun son konseri olan Film Müzikleri Konseri'nde İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. Daha önce olduğu gibi tüm konserler yine halka açık ve ücretsiz olacak.