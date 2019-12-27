Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrasından yeni yıl konseri

Şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde, soprano Inga Kancevica solist olarak yer aldı.

2006 yılında Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın fikriyle oda orkestrası olarak kurulan ve İzmir'de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonunun üçüncü konseri olan yeni yıl konseri ile dinleyicilerle buluştu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonda gerçekleştirilen konsere büyük ilgi gösteren İzmirli müzikseverler salonu doldurdu. Dünyanın en önemli opera ve senfoni orkestralarına şeflik yapan, uzun yıllardır ülkemizde yaşayan ünlü İtalyan Şef Antonio Pirolli yönetimindeki konserde, Letonya Ulusal Operası En İyi Solist ödülünün yanı sıra birçok uluslararası ödülün sahibi olan, dünyanın dört bir yanında senfoni orkestralarıyla konserler veren Letonyalı soprano Inga Kancevica solist olarak yer aldı.

Orkestra ve Kanceviva; Rossini'nin Sevil Berberi Uvertürü, J. Strauss'un İmparator Valsive Mavi Tuna Valsi, G. Donizetti'nin Quel quanda il cavaliere, F. Lehar'ın Meine Lippen gibi eserlerinin yer aldığı programı seslendirdi. Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde, solist Inga Kancevica ile Orkestra'nın performansı, dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserler halka açık ve ücretsiz

Orkestra Koordinatörü Pınar Dinçer, kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli ve evrensel müziği; konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrasının konserlerinin yıl boyunca süreceğini kaydetti.

Öte yandan orkestra, bu sezon üç kez daha Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dinleyicileriyle buluşacak. Şef Mehmet Can Özer yönetiminde 12 Şubat 2020'de Sevgililer Günü Konserinde solist piyanist Emre Elivar, 4 Mart 2020 günü Yaşar Üniversitesi kuruluş yıl dönümü konserinde solist keman sanatçısı Önder Baloğlu, 8 Nisan 2020'deki sezonun son konseri olan Film Müzikleri Konserinde İzmir'lilere müzik ziyafeti sunacak. Daha önce olduğu gibi tüm konserler yine halka açık ve ücretsiz olacak.