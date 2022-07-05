Yaşar Üniversitesi sosyal medya ödüllerinde zirveyi koruyor

Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz üç yılda sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey'de kazandığı iki altın, bir gümüş ödülün ardından, bu yıl da Brandverse Awards çerçevesinde altın ödülün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi, sosyal medya ödüllerinde dikkat çeken başarılarına devam ediyor. Marketing Türkiye Dergisi ve BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen, Deloitte denetiminde hazırlanan Brandverse Awards'un SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde sosyal medyanın en iyileri ödüllendirildi. 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı, SocialBrands Sosyal Medya Endeksine göre analitik olarak incelendi. 1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 tarihleri arasında performansları tarafsız ve veri analitiği yöntemine dayalı olarak ölçülen sosyal medya hesaplarında; bir yıllık performans, toplam etkileşim, hayran artışı, performans istikrarı, etiket gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz üç yılda kazandığı iki altın ve bir gümüş ödülün ardından bu yıl da vakıf üniversiteleri arasında sosyal medyayı en iyi kullanan üniversite olarak altın ödülün sahibi oldu.

İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen Brandverse Awards ödül töreninde altın ödülü Yaşar Üniversitesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat aldı.

Markaların kimliğinin dijital dünyadaki yansıması olan sosyal medyanın önemini vurgulayan Ayvat, “Yaşar Üniversitesinde, kurum içindeki ekiplerin başarılı iletişimi, gerçek zamanlı ve etkileşimi yüksek bir sosyal medya yönetimi sistemi, öğrenci ve aday öğrencilerin yanı sıra tüm paydaşlara hitap edecek bilgilendirici içeriklerin markanın dijital kimliğine olan etkisi çok büyük. Sosyal medya kullanıcılarının üniversite hakkında gerekli olan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi konusunda yürütülen mesaj cevap sistemi de markanın dijital varlığının ulaşılabilirliği konusunda önem taşıyor. Yaşar Üniversitesinin her bir biriminde, gelişen teknoloji ve yeni dijital çağa ayak uydurulurken sosyal medya kanallarında da benimsenen bu sistemin meyveleri olan ödüller, kurumun yenilikçilik ve sürdürülebilirlik yolundaki değerini artırıyor” dedi.