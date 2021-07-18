Yaşar Üniversitesi uzaktan eğitimde en başarılı 3. üniversite oldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜniAr) yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yayınlandı. Rapora göre Yaşar Üniversitesi, üniversitelerin uzaktan eğitim alt yapısı sıralamasında 3., üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında da tüm üniversiteler arasında 9. sırada yer aldı.

Yaşar Üniversitesi, ÜniAr tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre “yüksek memnuniyet” ifade eden A grubunda yer aldı. Yaşar Üniversitesi, uzaktan eğitim alt yapısı sıralamasında 198 üniversite

arasında 3. sırada yer aldı. Üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında da tüm üniversiteler arasında 9. sırada yer bulan Yaşar Üniversitesi, değerlendirme yapılan 6 alanda da üst sıralarda yer aldı. Türkiye'de üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve daha öğrenci merkezli olma doğrultusunda üniversitelere yol gösterici olmayı amaçlayan araştırma, 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrencinin katılımıyla yürütüldü. Araştırmada öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetleri, öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, uzaktan eğitim alt yapısı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği ile kişisel gelişim ve kariyer desteği olmak üzere 6 farklı alanda değerlendirildi. Bu araştırma sonunda Yaşar Üniversitesi 198 üniversite arasında öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu 9. üniversite olurken, uzaktan eğitim alt yapısı sıralamasında ise 3. sırada yer aldı.

“Dijital öğrenme ekosistemimizi geliştirdik”

Yaşar Üniversitesi olarak dijital dönüşüme çok önceden başlamanın ve yıllar önce Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezini hayata geçirmenin avantajlarını bu dönemde gördüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Uzaktan eğitim ile ilgili süreci en iyi yöneten üniversiteler arasında 3. sırada yer alıyoruz. Eğitimde dijital dönüşümü bir seçim ya da tercih olarak görmeyerek 2015 yılından bu yana bu yönde adımlar atarak bir değişim başlattık. Süreçlerimizi dijitalleştirerek iş yükümüzü azaltıp kaliteye odaklandık. Üniversite olarak gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden, öğrencilerimize hitap eden en uygun çözümleri seçerek kampüs sınırlarını aşıp onlara ulaşmanın yolunu seçtik. Öğrenciler, öğreticiler ve deneyim sahibi bileşenleri etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde bir araya getirebilecek araçları kampüs içinde ve dışında erişilebilir kılmak adına dijital dönüşümümüzün önemli bir ayağı olan dijital öğrenme ekosistemimizi geliştirdik. Eğitimde dijital dönüşüm stratejimiz, teknolojiyle değişimin yanında geliştirme ilkeleri üzerine kurulu. Gerçekleştirdiğimiz bu dijital dönüşüm, Yaşar Üniversitesi olarak böylesi bir dönemde öğrencilerimize rahatlıkla ulaşabilmemizi, onlara hızlı ve daha kolay çözümler sunup cevaplar verebilmemizi sağladı” dedi.