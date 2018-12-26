Yaşar Üniversitesi ve KSK arasında işbirliği

Anlaşma kapsamında, bir yıl boyunca üniversitenin adı formalarda yer alırken, aynı zamanda hem sporcuların hem de öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı işbirliği ortamı oluşturulması da hedefleniyor.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusunda düzenlenen imza törenine Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Üniversite Genel Sekreteri Ender Duran, Mali İşler Daire Başkanı Zeki Doğan, Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, KSK Voleybol Genel Menajeri Halis Oğuz Özlütürk katıldı. Bugüne kadar altyapısından pek çok milli takım oyuncusu yetiştiren, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden KSK Kadın Voleybol Takımı ile Üniversite arasındaki işbirliği anlaşmasını, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Başkan Turgay Büyükkarcı imzaladı.

Spora katkı, kente katkı

İmza törenin ardından işbirliğini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesinin bir spor ve sanat kültürü bulunduğunu vurgulayarak, “Üniversiteler, sadece akademik çalışmaların yapıldığı yerler değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini de destekleyen kurumlardır. Spora olan desteklerimizle, basketboldan voleybola, atletizmden yüzmeye kadar, öğrencilerimiz başarılara imza atıyor. Bilimsel ilerlemelerimizi gerçekleştirirken sorumluluğumuzun bir gereği olarak kente katkı sağlamak için birçok kurumla, yerel yönetimlerle, sanayi kuruluşlarıyla, oda ve dernekler ile çeşitli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Amatör ruhla ve altyapısından çıkan gençlerle Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig'de başarıyla mücadele eden KSK Voleybol Takımı ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği anlaşmasını da spora ve kente katkı açısından çok önemsiyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de sporcularımızın karşılıklı olarak yararlanacağı işbirliği ortamı oluşturmak için bu adımları attık. Bu çerçevede, KSK'nin formasında bizim ismimizle mücadele etmesinden, büyük mutluluk duyuyoruz. Ümit ediyorum ki KSK Kadın Voleybol Takımı, önemli başarılara imza atar” dedi.

"İzmir'in iki köklü marka voleybolda buluştu"

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir'in iki köklü markasının voleybolda buluştuğunu belirterek, “Bir tanesi KSK, sporda çok önemli bir marka bir tanesi de Yaşar Üniversitesi, eğitimde çok büyük bir marka. Hep birlikte kadın voleybolunda, ilerleyen süreçte ciddi atılımlar yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi tesisleşme, altyapı, sporcu yetiştirme ve önümüzdeki senelerde Türk voleyboluna daha iyi hizmet her zaman önceliklerimiz olacak. Doğru işbirliğini tahsis etmek istiyoruz. İlk hedefimiz, basketbolda olduğu gibi uzun süreli birlikteliğin tesisini sağlamak ve bununla birlikte zaten başarı kendiliğinden geliyor. Bu işbirliği için üniversite yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anlaşma kapsamında; KSK Voleybol Takımı, 2018/19 sezonu boyunca, formasında Yaşar Üniversitesi logosunu taşırken ayrıca hem sporcuların hem de öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı işbirliği ortamı oluşturması da hedefleniyor. Üniversite Voleybol Takımı da KSK tesislerinden ve imkanlarından yararlanabilecek.