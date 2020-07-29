Yaşar Üniversitesi yeni akademik yıla hazır

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın yapmış olduğu araştırma sonucuna göre “Türkiye'de Uzaktan Eğitim Sürecini İyi Yöneten Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında üstlerde yer alan Yaşar Üniversitesi, katma değer oluşturabilen ve inovatif bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Yeni akademik yılın hedefleri arasında yer alan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ise bu yıl öğrencilerini kabul ediyor.

Değişimlere uyum sağlayabilmek, uzaktan eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, öğrenme ve öğretmede yeni yöntemleri benimsemek amacıyla 2013 yılında Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezini hayata geçirdiklerini hatırlatan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, yeni akademik yıl öncesi aday öğrencilere bilgi verdi. Ahmet Yiğitbaşı, “Covid-19 ile birlikte hepimizin birbirimize karşı daha duyarlı, daha anlayışlı ve sorumluluk sahibi olmasının önem kazandığını görüyoruz. Böyle önemli bir dönemde, bir yandan sürece ayak uydururken, bir yandan da hayatı ertelemeden yaşamlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizler üniversite olarak 2013 yılında Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezini hayata geçirmiştik. Uzaktan eğitimi zaten özümsemiş ve eğitimin önemli bir parçası olarak görerek gerekli yatırımları da yapmıştık. Yeni döneme de tüm altyapı olanaklarımızla hazırız” dedi.

“Sürdürülebilir tarım için önemli adım”

İçinden geçtiğimiz dönemin, milli ve yerel değerlerle üretimin önemini bir kez daha hatırlattığına değinen Yiğitbaşı, “Ülkemizin tarım alanında kendi yeterliliğine ulaşması amacıyla, üniversitemizde bu yıl Yaşar Topluluğu'nun da alandaki tecrübeleri ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kuruldu. Hollanda'nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi işbirliği ile böylesi bir fakülteyi İzmir'e kazandırmaktan ötürü mutluyuz. Yer aldığımız her alanda olduğu gibi bu alanda da üniversitemizin eğitim kalitesi, imkan ve olanakları ile katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini, sektördeki eksiklerin giderilmesini ve sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesini hedefleyerek yola çıktık” diye konuştu.

“Adaylar bilinçli tercih yapmalı”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ise aday öğrencilere şunları söyledi: “Üniversitemiz, İzmir ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmayı sürdürüyor. Dünyanın hızla değiştiği ve adeta baş döndürücü hızla dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Bu gerçekliğe uygun olarak üniversitemizde artık büyümeyi değil, mevcut kalitemizi daha artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde tüm eğitim ve öğrenim süreçlerini dijital platformlardan kesintisiz sürdürdük. Yaşar Üniversitesinde, pandemiden çok daha önce kurumumuzun dijital dönüşümünün de önemli bir ayağı olan ‘Dijital Öğrenme Ekosistemi' zaten geliştirilmişti. Bu nedenle küresel salgın sürecinde öğrencilerimize rahatlıkla ulaşarak, onlara hızlı ve daha kolay çözümler sunup cevaplar verebilmelerini sağlamış olduk. Öte yandan adaylar tercihlerini yaparken üniversitelerin akademik kadrolarını, bölümlerini, ders içeriklerini, akademik yayınlarını, çeşitli kurumlarla olan proje çalışmalarını, sanayi işbirliği süreçlerini, çift ana dal/yan dal imkanlarını, Erasmus ve diğer yurtdışı değişim programları gibi akademik imkanlarını çok iyi değerlendirmeliler. Yaşamak istedikleri kentin sunacağı sosyal ve kültürel olanakları da çok iyi araştırmalılar.”