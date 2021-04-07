Yaşar Üniversitesinde 20. yaş gururu

Bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle küresel ölçekte yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için çalışan Yaşar Üniversitesinin 20'inci kuruluş yıl dönümü, Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen törenle kutlandı.

Yaşar Üniversitesi 20'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda, çevrim içi olarak bir tören düzenlendi. Üniversitenin sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanan çevrim içi törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın, ‘En büyük ideallerimden birisiydi' diyerek andığı Yaşar Üniversitesi, 20. yılında. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, sarsılmaz iradesi ile üniversitesinin her zaman en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar, Yaşar Üniversitesi'nin Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olmasının haklı gururunu yaşıyor. Bu vesileyle kendisine şükranlarımızı sunmak istiyorum” dedi.

Ahmet Yiğitbaşı, “20. yılımızı tamamlarken, iyi bir eğitim verebilmenin gereklerini biliyoruz. Dünya ile entegre, kendine güvenen, yaşadığı topluma duyarlı, başardıkları ile yetinmeyen ve sürekli yenilik arayan bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Gelecek, her yeni günde yeniden tasarlanıyor. Değişimi izleyen değil, değişimi oluşturan bireyler yetiştirerek, ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi sağlayabileceğimize olan inançla rotamızı çiziyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve belirlediğimiz hedeflerin temelinde de bu duygular yatıyor. Tüm bu unsurlar, bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kariyerlerine devam eden mezunlarımızı görmek, onların başarılarına tanıklık etmek, çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor” diye konuştu.

"Yaşar Üniversitesi uzaktan eğitimi en iyi yöneten üniversiteler arasında"

Yaşar Üniversitesinin pandemi sürecinde uzaktan eğitimi en iyi yöneten üniversiteler arasında yer aldığını söyleyen Yiğitbaşı, “Uzun yıllardır uzaktan eğitim için altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bağımsız bir araştırma kurumunun yaptığı çalışmaya göre, pandemi sürecinde uzaktan eğitimi en iyi yöneten ve yürüten üniversiteler arasında yer almanın gururunu yaşadık. 2020 yılı insanların hayatında kitap ayracı gibi yer edecek bir dönem. Bizler de karşımıza çıkan zorlukları, gelişmeye birer fırsat kabul ederek, yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle daha güçlü bir şekilde, eğitim bayrağını gelecek nesillere gururla aktarmak için çalışıyoruz. Bu süreçte de farklı yeteneklere sahip, farklı bakış açıları olan ve buna rağmen aynı hedef doğrultusunda birbiriyle uyum içinde hareket eden çok iyi bir takım olduk” diye konuştu.

Üniversitelerin dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise şöyle devam etti:

“Üniversitemizde, 20 yıldır, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin önümüzdeki akademik yılda eğitime başlaması planlanıyor. Bu fakülte dünyanın ve ülkemizin doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek ve inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en verimli şekilde sağlamak amacıyla kuruldu. Fakültemizin öncelikli hedefi; üniversitemizin eğitim kalitesi, modern ve teknolojik altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olacak. Aynı zamanda Yaşar Topluluğunun tarım ve gıda sektörlerindeki deneyimlerinden faydalanarak bir sinerji oluşturmayı da hedefliyoruz.”