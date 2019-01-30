Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerin dersi 'iyilik'

"Kampüste İyilik Var" sloganıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi, öğrencisinden çalışanına ve akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllü takımı ile yıl boyunca iyiliği tüm kente yaymaya çalışıyor.

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren, "İzmir'de İyilik Var" diyerek iyilik hareketini kente yaymaya çalışan Yaşar Üniversitesi gönüllü takımı, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. İyilik gönüllüleri bu kez de yoksullar ve evsizler için kışlık kıyafetlerle ihtiyaç malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Okuyan her öğrencinin sembolik olarak 1 krediye denk gelen sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamadığı Yaşar Üniversitesi'nde, 2015 yılından bu yana, 7 bin 450 öğrenci projelere katılıp 60 bin saatlik çalışma gerçekleştirerek binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı. 100'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve çeşitli kamu kurumları ile işbirliği yapılan sosyal sorumluluk dersi kapsamında, çevre temizliğinden sokak hayvanları için mama toplayıp barınak yapmaya, köy okullarına kütüphane kurmaktan ihtiyaçları olan elbiseleri temin etmeye, kan bağışından binlerce fidanlık orman oluşturmaya kadar birçok iyilik gerçekleştirildi. İlk günden bu yana, üniversite çalışanları ve akademisyenler de "Kampüste iyilik var" sloganıyla oluşturdukları gönüllü takımıyla öğrencilere destek oldu.

Çalışmalar kapsamında neler yapıldı?

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, sosyal sorumluluk kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Yıl boyunca birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını çevremize ve tüm İzmir'e yaymak, etrafımızdaki iyilik halkasını büyütmek amacıyla çalışıyoruz. 'İzmir'de İyilik Var' projesini hayata geçirdik. Bir gün değil her gün iyilik yapmak için kampüsün çeşitli yerlerine iyilik kutuları yerleştirdik. Herkes buraya belirlenen ihtiyaçlara göre giyecekten, kırtasiyeye kadar birçok şeyi bırakıyor. Bu yıl evsizler ve yoksullar için insani yardım malzemesi topladık. Bu çalışmayı, 3 yıldır farklı temalarda Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü ile birlikte organize ediyoruz. İlk yıl, çocuklar için atkı ve bere topladık yoksul mahallelerde işbirliği yaptığımız kurumlar aracılığıyla çocuklara hediye edildi. İkinci yıl, İzmir Hasta Çocuk Evleri aracılığı ile hasta yakını ailelere kuru gıda gönderildi. Bu yıl da Sokak Çorbacıları Derneği işbirliğiyle yoksullar ve evsizler için kışlık kıyafetler toplanıp hediyeler hazırlandı. Bütün Üniversite, akademisyeninden çalışanına ve öğrencisine bir tarafından tuttu bu çalışmanın" dedi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan örnekler veren Çimenli, "Sadece 2018-2019 güz yarıyılında 780 öğrenciden 110 tanesi Konak'ta, Ege Üniversitesi'nde veya şehrin diğer kan bağışı noktalarında insanları kan bağışı konusunda bilgilendirmek için çalıştı. 49 tanesi Mavi Bahçe İyilik Atölyesinde gönüllü olarak garsonluk yaptı, 78'i geceleri sokaklarda ihtiyaç sahiplerine çorba dağıttı, 88 tanesi LÖSEV stantlarında görev yaptı. Bir projenin sonunda, öğrenci, kendini ne kadar iyi hissediyorsa yaptığı çalışmanın işe yaradığına inanıyorsa gönüllülük ve sosyal duyarlılık onun hayatında daha kalıcı olabiliyor. Bu nedenle planladığımız bütün çalışmalarda gerçek ihtiyaçlara ve gerçek çalışmalara yer veriyoruz" diye konuştu.

Herkesin, bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğunu vurgulayan Çimenli, "Gardırobunuzda yıllardır giymediğiniz ve ne yapacağınızı bilmediğiniz kıyafetleriniz ya da ayakkabılarınız olabilir. Bunlar bir başkasının temel ihtiyacı olabilir. Ne yapacağınızı ve nereye verebileceğinizi bilmiyorsanız biz sizi yönlendirebiliriz de. Örneğin; HİPDER ve İzmir Hasta Çocuk Evi Derneği ikinci el ürünlerin satışını yapıyor ve elde ettikleri gelir ile faaliyetlerine kaynak yaratıyor. Soğuk günlerde sadece eviniz değil, bir iyilik ile kalbiniz de ısınsın. Bizim yaptığımızın benzerini birçok kurum yapıyor ama ihtiyaçlar hala devam ediyor" diyerek insanları iyilik yapmaya davet etti.