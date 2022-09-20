Yaşar Üniversitesinde yeni akademik yıl heyecanı

Yaşar Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılına Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törenle başladı. Törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Müzik bölümü öğrencilerinin dinletisiyle başlayan törende, puan türüne ve başarı sıralamasına göre üniversiteye dereceyle yerleşen öğrencilere de hediyeler verildi.

"En çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Onursal başkanımız Selçuk Yaşar'ın en büyük hayalini gerçekleştirerek kurduğu üniversitemiz, aradan geçen 21 yılda önemli atılımlar yaparak iş dünyası ile bilim arasında bir köprü oluşturdu. Üniversitemiz bugün, gençlerimize verdiği nitelikli eğitimle birlikte; kültür-sanat faaliyetleri, spor aktiviteleri ve sosyal organizasyonlarla, özellikle İzmir ve Ege'de seçkin bir konumda yer alıyor. Üniversitemiz ÖSYM verilerine göre Türkiye'de en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri oldu. Öğrenciler tarafından tercih edilen ve talep gören bir üniversite oluşumuzu, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan araştırma sonuçları da gösteriyor. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı ÜNİAR tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'na, 2022 yılında toplam 47 bin 682 öğrenci katıldı. Üniversitemiz, vakıf üniversiteleri sıralamasında ilk 10 içinde yer alma başarısını gösterdi ve yüksek memnuniyet ifade eden A grubunda yer aldı. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyorum. Toplumsal sorunlara duyarlı, problem çözme yeteneğine sahip, analitik düşünme becerisi yüksek, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizin ve çabamızın bir sonucu olarak Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5 içinde yer almanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

"Bilimin ve bilginin gücüyle"

Üniversite başarılarından bahseden Yiğitbaşı, “Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Programı çerçevesinde Mükemmeliyet Merkezi olarak kabul edildi. Böylece, son 5 yıl içerisinde Türkiye'de bu unvanı almaya hak kazanan ilk araştırma merkezi oldu. Bugüne kadar araştırmacılarımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 130 uluslararası projeyle, AB projelerinde en aktif üniversiteler arasında yer alarak proje kültürünü yaygınlaştırdık. Bu başarıların kazanılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutlarım. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Kendilerine ve topluma katkıda bulunacakları tüm girişimlerinde üniversitemizin daima yanlarında olacağını ifade etmek istiyorum. Hepimize bilimin ve bilginin gücüyle dolu, başarılı bir akademik yıl diliyorum” diye konuştu.

Yüzde 99,95'luk rekor yerleşme

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise şunları söyledi: “Gurur duyduğumuz akademik ve idari kadrolarımıza bu yıl katılan akademisyenler ve idari personel ile toplam çalışan sayımız 636 oldu. Üniversitemize gösterilen güvenin bir sonucu olarak yüzde 99,95 gibi rekor bir yerleşme ve yüzde 94 kayıtlanma oranı ile bu akademik yıla başlıyoruz. Ek yerleştirme dönemi kayıtları ile bu oranın daha da yukarıya çıkacağına inanıyorum. Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022 raporunu yayınladı. Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni temel alan listede yer almayı başardı. Üniversite etki sıralamasına bu yıl 106 ülkeden bin 406 kurum dahil edildi. Yaşar Üniversitesi olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “Hedefler için Ortaklıklar” olmak üzere dört başlıkta listede yer alıp önemli başarıya imza attık.”

“Bilim tek rehberimiz”

Yaşar Üniversitesindeki her bölümün akreditasyonlarıyla ile ilgili çalışmaların sürmekte olduğunu aktaran Prof. Dr. Dinçer, “2011 yılında Commission on English Language Program Accreditation (CEA) tarafından akredite edilerek Türkiye'de yabancı dil alanında bu akreditasyonu alan ilk kurum olma unvanını kazanan üniversitemiz, CEA tarafından 2016 yılında 10 yıllığına tekrar akredite edildi. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Bölgesinde İLEDAK akreditasyonu alan ilk fakülte, radyo televizyon ve sinema bölümü ise Türkiye çapında 5 yıl süreyle akredite edilen ilk ve tek bölümdür. Yeni akademik yılda, tüm öğrencilerimize ve onları, bilimin tek rehber olduğuna inanmış, Atatürkçü Türk aydınları olarak yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolda birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.