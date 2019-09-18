Yaşar Üniversitesinden 18. akademik yıla ‘merhaba'

Üniversite olarak bilime ve insanlığa önemli katkılar sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Türkiye'de saygın bir konum edinmiş üniversitemiz, çok yakın bir gelecekte dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında da gösterilecektir” dedi.

Akademik yıl açılış törenine Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş ve Özer Kırca ile akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, geleceği iyileştirmek için gerekli deneyime ve altyapıya sahibiz. Çok çalışarak, birbirimize ve öğrencilerimize inanarak, Yaşar Üniversitesini çok daha yukarılara taşıyacağız. Bilimsel araştırmaların, nitelikli yayınların, patentlerin, girişimcilik uygulamalarının artırılması, bilginin ürün ve hizmete dönüşmesi yönündeki çabalarımız üniversitemizi daha da öne çıkaracaktır” diye konuştu.

Tarım eğitimi çalışmaları

Yaşar Üniversitesinin yakın gelecekteki projelerine de değinen Yiğitbaşı, “Üniversitemizin yakın gelecekteki yeni projesi olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden bahsetmek istiyorum. Artan dünya nüfusunu besleyecek kaynaklar giderek azalmakta. Bu nedenle, dünya genelinde sürdürülebilir tarım politikaları, hepinizin bildiği gibi gündemde olan bir konu. Biz de Yaşar Üniversitesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak için ‘Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi' kurma çalışmalarını başlattık. En kısa sürede bu özellikli fakülteyi eğitim hayatına kazandıracağız. Geçtiğimiz akademik yıl hayata geçirdiğimiz, ‘Selçuk Yaşar Ödülü' ile de toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını daha da bilinir kılmayı amaçlıyoruz. Girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında farkındalık oluşturarak, Türkiye'den dünyaya açılan yeni hayallere güç vermeyi hedefleyen bu ödülün, bu yılki sahibini belirlemek için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kamu ve özel sektör ile işbirlikleri

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise geçen akademik yılı ulusal ve uluslararası başarılarla tamamladıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Dinçer, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz akademik yılı; akademi ve iş dünyasını bir araya getiren konferanslar, teknolojik ve sosyal konularda farklı bakış açıları oluşturan ve önemli ayrıntılara dikkat çeken araştırma projeleri ve tezler, akreditasyonlar, kamu ve özel sektör ile yapılan iş birlikleri ile tamamladık. Bunların yanı sıra, birçok bölümden öğrencilerimizin kazandıkları ulusal ve uluslararası ödüller oldu, sanatsal ve sportif başarılar elde ettik."

Üniversite-sanayi işbirliği projeleri

Birçok üniversite-sanayi iş birliği projesinin de hayata geçtiğini belirten Dinçer, “Yaşar Üniversitesi, sosyal projelerden, üniversite-sanayi iş birliği projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yazılım, tasarım, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, iletişim, algı ölçümü ve eğitim alanlarında projelere öncülük etmektedir. Söz konusu projelerin büyük bir bölümü TÜBİTAK desteklidir, diğerleri ise öz kaynaklarımızla ya da sanayi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan iş birlikleriyle karşılanmaktadır. Yaşar Topluluğu şirketleri ile ortak olarak birçok üniversite-sanayi iş birliği projesi hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir projelere olan desteklerimiz devam edecektir” dedi.

"Her geçen yıl büyüyoruz"

Rektör Prof. Dr. Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Gurur duyduğumuz akademik ve idari kadrolarımıza bu yıl katılan değerli Türk ve yabancı akademisyenler ve idari personel ile toplam çalışan sayımız 634 oldu. Yeni akademik yılda, tüm öğrencilerimize ve onları, bilimin tek rehber olduğuna inanmış, Atatürk ilkelerine bağlı Türk aydınları olarak yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolda, birlikte yürüdüğümüz akademisyen arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.”

Törende ayrıca bu yıl üniversiteye dereceyle giren öğrencilere plaket ve hediyeler de verildi.