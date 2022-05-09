Yaşar Üniversitesinden lise yaz okulu

Akademik eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerin ve spor etkinliklerinin de olduğu program çerçevesinde lise öğrencileri, üniversite deneyimi yaşama fırsatı yakalayacak ve ilgi duydukları bölümler hakkında bilgi sahibi olacak.

Lise öğrencilerinin üniversite deneyimi elde etmelerini amaçlayan Yaşar Üniversitesi Lise Yaz Okuluna başvurular başladı. "Finans, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler", "Gastronomi ve Turizm", "Hukuk ve Psikoloji", "Mühendislik ve Teknoloji" ile "Tasarım ve Modelleme" eğitim programları ile öğrencilere, seçtikleri alanlarda akademik yetkinlik kazandırmanın yanı sıra; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda katkı sağlamak hedefleniyor. 18-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında iki hafta sürecek yaz okuluna, hazırlık sınıfı hariç tüm lise öğrencileri başvurabiliyor. Öğrenciler, program boyunca aralarında Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'in de bulunduğu akademisyenler ile sektör profesyonellerinden dersler alacak. Programdaki derslerle lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmeleri, üniversite tercihlerini daha bilinçli yapmaları, çok kültürlü üniversite ortamına hazırlanmaları da sağlanacak.

Yaz okulu süresince öğrencilere; akademik derslerin yanı sıra ilgi duydukları mesleklere yönelik iş dünyası buluşmalarından kişisel gelişim atölyelerine, öğretici sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmaya kadar pek çok olanak sunulacak. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, derslerin yapılacağı Selçuk Yaşar Kampüsünün tüm imkanlarından yararlanabilecek.

Öğrenciler, isteklerine göre gündüz katılımlı veya Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdunda konaklamalı lise yaz okulu seçeneklerini tercih edebilecek. Tatil dönemini eğlenceli bir öğrenme sürecine dönüştürecek ve öğrencilerin ufuklarını genişletmesine katkıda bulunacak yaz okuluna erken kayıt, 3 Haziran 2022, kayıtlar ise 1 Temmuz 2022'ye kadar sürecek. Öğrenciler, daha fazla bilgi almak ve kayıt için https://lyo.yasar.edu.tr/ adresini ziyaret edebilir.