Yaşar Üniversitesine prestijli üyelik

İletişim Fakültesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan olağan genel kuruldaki oylamada, oy birliği ile üyeliğe kabul edilerek dünyada bu alanda önde gelen medya okullarının iş birliği ağına katılmış oldu.

1954 yılında Fransa'nın Cannes kentinde kurulan CILECT, 6 kıtada 65 ülkede, yılda 55 binden fazla öğrenciyi eğiten ve güçlü bir mezunlar ağıyla iletişim kuran 180'den fazla görsel-işitsel eğitim kurumunu içeriyor. 2014 yılından bu yana CILECT'e aday üye olan Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, eğitim-öğretimin kalitesi, öğrenci ve akademik personelin niteliği ve gösterdiği performans bakımından bir dizi denetim ve değerlendirmelere tabi tutuldu. Değerlendirmeler sonucu; önce CILECT Yönetim Kurulu, fakültenin üyeliğinin genel kurulda görüşülmesine karar verdi. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, geçen ay Moskova'da dünyanın en eski film okulu Rus Devlet Sinematografi Üniversitesinin 100. yıl dönümünün de kutlandığı CILECT Kongresinde onurlandırıldı. Tam üyelik için yapılan seçimde, Yaşar Üniversitesini temsilen ve okulla ilgili sunum yapıp soruları yanıtlamak üzere İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu katıldı. İletişim Fakültesi, 6 kıtadan 100'ü aşkın üyenin katıldığı genel kurulda, oy birliği ile üyeliğe kabul edildi. Birliğin tam üyeliğine kabul edilmek için okul mezunlarının ve öğrencilerinin istihdam durumu, sektörde, festival ve yarışmalardaki başarıları, müfredatın standartlara uygunluğu, öğretim kadrosunun sayı ve nitelik açısından yeterliliği, teknik ve fiziksel olanakları gibi ölçütlere bakılıyor. Bu açılardan okulun uluslararası standartta koşulları sağlamış olması gerekiyor.

CILECT, misyonunu “film, televizyon ve ilgili medya için en yüksek eğitim ve araştırma standartlarını geliştirme ve destekleme amacıyla sanatsal, pedagojik, yöntemsel ve yönetsel en iyi uygulamaların paylaşıldığı küresel ve bölgesel platformlar kurmak ve organize etmek” olarak tanımlıyor. CILECT'in üyeleri arasında dünyanın ilk film okulu Rusya Devlet Sinema Üniversitesi, Amerikan Film Enstitüsü, New York Üniversitesi, Londra Film Okulu, Falmouth Üniversitesi, Lodz Film Okulu, Kore Medya Sanatları Üniversitesi, İtalya Zelig Belgesel, Televizyon ve Yeni Medya Okulu, Satyajit Ray Film ve Televizyon Enstitüsü, Avustralya Griffith Film Okulu, Çin İletişim Üniversitesi, Pekin Film Akademisi gibi tanınmış okullar bulunuyor.