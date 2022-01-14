Yaşar Üniversitesine ‘Sıfır Atık' belgesi

Yaşar Üniversitesi, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı. Kampüste farklı noktalarda atıkları ayrıştırarak toplama istasyonları kuran Yaşar Üniversitesi, kâğıttan cama, plastikten metale tonlarca değerlendirilebilir atığın geri dönüşümüne katkı sunuyor.

2016 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk üniversite olan Yaşar Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni de hayata geçirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı. Stratejik planındaki sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili proje ve çalışmalarına devam eden Yaşar Üniversitesi, kurduğu Yeşil Üniversite Operasyonu Çalışma Komisyonu ile bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, yeşil kampüs oluşumunu planlamak, çevre kirliliğinin önlenmesi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kaynak yönetimini yapmak, kampüsün karbon ayak izini azaltmaya yönelik de atıkları azaltmadan geri dönüşümü artırmaya kadar bir dizi çalışmalar yürütüyor.

Tonlarca değerlendirilebilir atığın geri dönüşümü ve kazanımı

Bu çalışmalar kapsamında kurulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen 440 atık kutusu ve 29 konteyner ile toplanan atıklar, ayrıştırılıp lisanslı firmalara verilerek tonlarca değerlendirilebilir atığın geri dönüşümü ve kazanımı sağlanıyor. Atıkların doğayı kirletmemesi ve geri dönüşüm, geri kazanımların doğru yapılması için kaynağından doğru olarak atığın sınıflandırılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, geri dönüştürülemeyen atıklar ve kağıt-cam-plastik-metal atıklar farklı alanlarda; kontamine olmuş atıklar, pil atıkları, tıbbi atıklar, filtre, boya, elektronik, aydınlatma ekipmanı atıkları, motor yağ atıkları sınıflandırılarak ayrı olarak farklı alanlarda toplanıyor.