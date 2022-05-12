Yaşar Üniversitesinin 21. yaş gururu

Yaşar Üniversitesinin 21'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Yaşar Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda birçok başarıya imza atıp binlerce mezun verdiğini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Bu başarının temelini oluşturan Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşar Üniversitesinin 21'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Selçuk Yaşar Kampüsünde tören düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversite olarak sorumluluklarının bilinciyle nicel anlamda büyümeye değil, niteliksel gelişmeye ve ilerlemeye önem verdiklerini, sürdürülebilir kalkınma için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ahmet Yiğitbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladık. Bu doğrultuda, insan hakları, çevrenin korunması ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara çözümün paydaşı olmaktan onur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde, İngiltere merkezli Times Higher Education tarafından dünyadaki üniversitelerin, toplumsal, çevresel ve sosyal gelişme üzerindeki etkilerinin ölçüldüğü ‘Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022' başlıklı rapor yayınlandı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan üniversite etki sıralamasına, 106 ülkeden bin 406 kurum dahil edildi. Kurumsal çalışmalarımızın karşılığı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması ve hedefler için ortaklıklar kategorilerinde listede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

"21 yılda beraber başardığımız her şey geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor"

Küresel ilkeleri benimsemenin yanı sıra çevresel yönetim, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim alanlarında bir çok proje geliştirmeye devam ettiklerini de vurgulayan Ahmet Yiğitbaşı, "Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, akademik çıktıların ekonomiye ve topluma değer sağlaması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının bir diğer unsuru olan sosyal gelişim ile istihdam oluşturma ve beceri geliştirme konularına eğiliyoruz. Bu çerçevede, duyarlı bireyler yetiştirmeye ve bu konularda ortak bir bilinç ve kültür oluşturmaya odaklandık. 21 yılda beraber başardığımız her şey geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

"Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, üniversitelerin dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını belirterek şunları vurguladı:

“Üniversitemizde, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. 21 yıla pek çok başarı sığdırdık, her akademik yıl aramıza yeni katılan aydınlık beyinlerle büyüdük. Diploma eki ve AKTS etiketleri, CEA, MÜDEK ve İLEDAK akreditasyonları, Erasmus başarı öyküsü ve engelsiz kampüs ödülleri, spor takımlarımızın başarıları, kalite çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri bu kilometre taşlarından birkaçı.”

Rektör Prof. Dr. Dinçer, “Hemen hemen tüm birimlerimizin akreditasyon ile ilgili çalışmaları sürüyor. Üniversitenin kalite sistemlerine ilişkin faaliyetlerini tasarlamak, yürütülmesine destek vermek ve izlemek amaçlarıyla Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü kuruldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, proje ve bilimsel faaliyetler yoluyla iş birlikleri geliştirmek amaçlarıyla 2020 yılı sonunda heyecanla kurduğumuz Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) üniversitemizin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin duruşunu güçlendirmekte. 21 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Törende ayrıca; ‘Bilim, Birlik, Başarı' ödülleri çerçevesinde başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi. Yaşar Üniversitesinde yürüttüğü akademik ve idari görevler, lisansüstü tez yürütücülüğü ile yetiştirdiği öğrenciler, yaptığı yayınlar ve çalışmalarla bilim dünyasına sağladığı katkılarından dolayı Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ertep'e “Akademik Onur Ödülü” verildi. Ertep'e ödülünü, Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer verdi.

Törene ayrıca; Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Avukat Özer Kırca ile akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.