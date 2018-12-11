Yaşar Üniversitesi'nin sosyal medya başarısı

Yaşar Üniversitesi, Türkiye'deki markalara ait 33 binden fazla sosyal medya hesabını mercek altına alındığı kasım döneminde en yüksek performans gösterenlerin belirlendiği "En iyi 100 marka" listesinde, birçok ünlü markayı geride bırakarak 54. oldu. Üniversite ayrıca, sosyal medya analiz platformu verileriyle, 100'den fazla sektörde yer alan hesaplar incelenerek hazırlanan listede Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.

Markaların 1-30 Kasım dönemindeki performansının değerlendirildiği verilerine göre Yaşar Üniversitesi, hayran sayısı artışı ve kullanıcı etkileşiminde gösterdiği yüksek performans ile bu ayın en başarılı sosyal medya yönetimini gösteren üniversitesi oldu. 100'den fazla sektörde yer alan Twitter, Facebook ve Instagram'da 33 binden fazla sosyal medya hesabı incelenerek oluşturulan “En iyi 100 marka” listesine girmeyi başaran Yaşar Üniversitesi, 2018 yılında 10 ay boyunca bu listede kalarak istikrarını sürdürdü. Yaşar Üniversitesinin yanı sıra; ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Bilkent, Koç, Anadolu, Maltepe ve Atatürk üniversiteleri, ilk 100'de yer alan diğer üniversiteler oldu.

Sosyal Medya Sorumlusu Seçkin Özdemir, "Yaşar Üniversitesi içerisindeki ekipler arası başarılı iletişim sayesinde; gerçek zamanlı ve etkileşimi yüksek bir sosyal medya yönetimi anlayışımız var. Bugün sayfalarımızda, 7'den 77'ye birçok sosyal medya kullanıcısına hitap edecek bilgilendirici içeriklere sahibiz. Bunun yanı sıra kullanıcıların, asıl misyonumuz olan kurumumuz hakkında istenen bilgilere ulaşabilecekleri ya da bilgi talep etmeleri halinde anında yanıt alabilecekleri bir sistemimiz mevcut" dedi.

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu olarak biliniyor. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan 33 binden fazla marka hesabını inceliyor. İncelenen 1 milyon 592 bin Facebook, Twitter ve Instagram iletisi, Türkiye'de sosyal medyanın popülerliğini gözler önüne serdi. 33 bin marka tarafından paylaşılan bu iletilerin ay boyunca aldığı beğeni, yorum, paylaşım, retweet gibi etkileşimlerin toplam sayısı ise 935 milyondan fazla oldu.