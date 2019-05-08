Yaşar Üniversitesinin sosyal medya başarısı

Deloitte Türkiye'nin uzmanlığıyla katkıda bulunduğu, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliği ile 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödüllerinden Social Media Awards Turkey 2019 ödülleri, sahiplerini buldu. Veri Analitiği kategorisinde kazananlar, BoomSonar'ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands'in veri analitiği yöntemiyle belirlendi. 50'den fazla sektörde toplam 33 binden fazla sosyal medya hesabının 1 Mart 2018-1 Mart 2019 tarihleri arasındaki performanslarının tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak ölçülerek ödül sahiplerinin belirlendiği kategoride, Yaşar Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında sosyal medyayı en iyi kullanan üniversite olarak altın ödülü kazandı. Ödüller, sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30'dan fazla kriter doğrultusunda incelenerek verildi. Kazananlar Raffles İstanbul'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Anında yanıt

Yaşar Üniversitesi adına törende ödülü alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Galip Ayvat ve Sosyal Medya Sorumlusu Seçkin Özdemir, “Yaşar Üniversitesinde, kurum içindeki ekipler arası başarılı iletişim sayesinde gerçek zamanlı ve etkileşimi yüksek bir sosyal medya yönetimi anlayışımız var. Bugün sayfalarımızda, 7'den 77'ye birçok sosyal medya kullanıcısına hitap edecek bilgilendirici içeriklere sahibiz. Bunun yanı sıra kullanıcıların, asıl misyonumuz olan kurumumuz hakkında istenen bilgilere ulaşabilecekleri ya da bilgi talep etmeleri halinde anında yanıt alabilecekleri bir sistemimiz mevcut” diye konuştu.