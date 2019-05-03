Yaşar'ın sultanlarından 6. yılda 6. madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG Kadın Voleybol'da son beş yılda, üç şampiyonluk iki de ikincilik yaşayan Yaşar Üniversitesi, altıncı yılda da kürsüyü bırakmadı. Yaşar'ın sultanları, final maçında Başkent Üniversitesi'ne mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Son beş yılda oynadığı 60'dan fazla maçta yalnızca iki finalde maç kaybeden, üç şampiyonluk iki de ikincilik kazanan Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı, şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı bu yıl da grup maçlarını set vermeden kazanarak son sekiz takım arasına adını yazdırmayı başardı. Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen final maçlarında Ege'yi temsil eden tek takım olan Yaşar Üniversitesi, A Grubunda İstanbul, Erciyes ve Özyeğin üniversitelerini mağlup edip lider olarak yarı finale yükseldi. Yaşar'ın sultanları, yarı finalde Giresun Üniversitesi'ni 3-1 mağlup ederek finalde Başkent Üniversitesi ile karşılaştı. Büyük bir bölümü takıma yeni katılan oyunculardan oluşan Yaşarlı voleybolcular, büyük çekişmeye sahne olan maçta Başkent ekibine mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonluğu setlerdeki çok küçük sayı farklarıyla kaybettiklerini belirten Antrenör Barış Lale, “Tabii ki şampiyonluğu kazanmak isterdik, birinci olamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak aramıza bu yıl katılan birçok oyuncumuz var. Hepsi kısa sürede uyum sağlayarak sonuna kadar mücadele ettiler ve başarıyı alışkanlık haline getirmiş takımın bir parçası oldular. Yaşar Üniversitesi takımı ÜNİLİG voleybolda bir marka haline geldi ve son altı yılda da hep kürsüde yer almayı başardı. İnanıyoruz ki ekibimizle birlikte gelecek yıl şampiyonluğu yeniden İzmir'e getireceğiz” dedi.