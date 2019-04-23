Yaşarlı yelkencilerden iki kupa

Urla Yat Kulübü (URİYAT) tarafından düzenlenen Jimmy Key Universail Urla Yelken Yarışlarının bu yıl 10'uncusu “Kadına Şiddete Hayır” temasıyla gerçekleşti. 22 üniversiteden toplam 49 takımın çeşitli sınıflarda katıldığı yarışlarda, iki takımla mücadele eden Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu IRC-1 sınıfında birinci, Destek-1 sınıfında ise ikinci olmayı başardı.

Urla'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından deniz tutkunu 22 üniversiteden gençleri buluşturan URİYAT tarafından düzenlenen 10. Jimmy Key Universail Urla Yelken Yarışları sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen ve iki gün boyunca kıyasıya süren yarışta IRC ve Destek sınıflarında 49 yelkenli tekne yer aldı. Öğrencilerin ekiplere dahil olarak takım halinde mücadele ettiği yarışta toplam 421 sporcu yer aldı. Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu da iki takımla yarışta mücadele etti.

Bu ay başında Ege Açıkdeniz Yat Kulübünün (EAYK) projesi kapsamında 6 hafta boyunca İzmir Körfezinde yelken eğitimi alan İzmir'deki 6 üniversitesinin öğrencileri arasında yapılan 2. Genç EAYK Yelken Festivalinde yapılan antrenman yarışlarının galibi olan Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu, Urla'da da kürsüyü bırakmadı. Takım liderliğini Hazna Cansu Demir'in yaptığı Yaşarlı yelkenciler, IRC-1 sınıfında Comet – A teknesi ile mücadele ederek birinci oldu. Yaşar'ın ikinci takımı ise Destek-1 sınıfında ikinci olmayı başardı.

Kurulduğu 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışlarda onlarca kupa kazanan Yaşarlı yelkenciler, son bir ay içinde Campus Cup, Genç EAYK Yelken Festivalinin ardından Urla'da da kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Hazna Cansu Demir, sezona kupalarla başlayıp devam etmenin kendileri için büyük bir motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.