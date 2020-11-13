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Yaşlı adam, sobadan çıkan yangında feci şekilde can verdi

İzmir’in Tire ilçesinde yarı felçli ve kanser hastası olduğu iddia edilen yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından çıkan yangında feci şekilde can verdi.

İzmir'in Tire ilçesinde yarı felçli ve kanser hastası olduğu iddia edilen yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından çıkan yangında feci şekilde can verdi.


Olay, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Yavaçeşme Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, ısınmak için kömür sobasını yakan Erol Döşer (71) isimli yaşlı adam, etrafa sıçrayan kıvılcımlara engel olamayınca alevler kısa sürede evi sardı. Yürüme güçlüğü çeken Döşer alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin 1 saati aşkın çalışmasıyla söndürülen yangında eve giren itfaiyeciler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.



Yanarak öldü


Döşer'in ölümü yangını endişe ile izleyen komşularını derinden üzdü. Kömür sobasını dikkatli şekilde kullanması yönünde kendisini defalarca uyardıkları belirten mahalleliler, “Eski bir urgancıydı. Yalnız yaşadığı için zaman zaman ‘bir ihtiyacı var mı' diye kapısını çalıyorduk. Yanarak ölmesi hepimizi derinden sarstı” şeklinde konuştular. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, Döşer'in cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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