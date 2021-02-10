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Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü

İzmir’de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü.

İzmir'de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


İzmir'in Buca ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan bir alt yapı rögarının bir kaç gün önce demir kapağı çalındı. Yaklaşık 4 gündür açıkta duran ve etrafına emniyet şeridi çekilen yaklaşık 1 metre derinlikteki rögar kuyusu, bu sabah saatlerinde az daha yaşlı bir kadının ölümüne neden oluyordu. Saat 07.22 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Sabah saatin erken olması nedeniyle kuyuya düştüğünü kimsenin görmediği yaşlı kadın, yaklaşık 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledi.


Olaydan 15 dakika sonra kaldırımdan geçmeye çalışan bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, rögar kuyusunun içerisine koltuk koyarak önlem aldı.



Hırsızlık anı da kamerada


Öte yandan, yaşlı bir kadının rögar kuyusuna düşerek yaralanmasına neden olan hırsızlar da güvenlik kamerasına yakalandı. Bundan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde demir kapağı gözlerine kestiren 2 hırsız, kilolara ağırlıktaki kapağı yerinden sökerek kapakla birlikte kayıplara karıştı.

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