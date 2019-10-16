Yatık duran binalara tahliye kararında yeni gelişme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 40 yılı aşkın bir süredir yatık bir şekilde duran binaların boşaltılması için tebligat gönderilirken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile apartmanların sakinleri, tahliye kararıyla ilgili olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile toplantı yaptı. Toplantıdan, binaların sağlamlık testi yapılmasına yönelik karar çıktı.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı'da, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran apartmanlarla ilgili tahliye kararı çıkmıştı. Valilik tarafından verilen karar sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Çıkacak rapora göre karar verilecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile apartman sakinleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüştü. Vali Ayyıldız ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Tugay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Binalar bir hafta içerisinde boşaltılacak; ancak valimiz, kullanılmaması kaydıyla daire ve iş yerlerindeki düzenin korunabileceğini, eşyaların yerinde kalabileceğini ifade etti. Hak sahibi vatandaşlarımız, bizim aracılığımızla, dairesini ve dükkanların kapalı alanını kullanmadığına dair valiliğe dilekçe verecek. Dükkanlar sadece kendilerine ait açık alan ve varsa bahçeleri kullanabilecekler. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde binalarla ilgili riskli yapı etüdü, sağlamlık testi yapılacak; yani yeni bir değerlendirme olacak. Çıkacak rapora göre de binaların yıkılması ve yeniden yapılması ile ilgili bir karar vereceğiz. Süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber yürüteceğiz. Valimize de her aşamada bilgi aktaracağız” dedi.

Apartman sakinlerinin mağdur olmaması için gereken desteğin verileceğini vurgulayan Tugay, şöyle devam etti:

"Valimiz, kira ve benzeri sosyal yardımlarda bulunulabileceğini söyledi. Kendisine anlayışlı yaklaşımından ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreci bütün bu kurumlar arasında koordinasyon içinde yürüteceğiz. Orada oturan vatandaşlarımıza da düzenli olarak hem bilgilendirme yapacağız hem de bu sürece onların katılımını sağlayacağız. Taşınma, başka yerde yaşama gibi durumlarda mağduriyet oluşmaması adına kendi imkanlarımız çerçevesine elimizden gelen maksimum yardımı göstereceğiz. Kimin ne düzeyde yardıma ihtiyacı olduğuna dair gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Eminim Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda destek olacaktır."