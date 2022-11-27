İzmir'in ticari hacminin büyümesinde büyük rol üstlenen yabancı sermayeli firmalar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) çatısı altında buluştu. Kentte 2 bin 865 yabancı sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “İzmir Ticaret Odası olarak yurtdışına düzenlediğimiz organizasyonlarımız ile ülkemizin ve şehrimizin tanıtımını yapıyor; ticari gücü ve yatırım potansiyelini her fırsatta anlatıyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) iş birliğiyle gerçekleşen İzmir Yabancı Sermayeli Firmalar Buluşmasına İzmir'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalar katıldı. Açılış konuşmalarını İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz'un yaptığı etkinliğe, İtalya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Valerio Giorgio, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İZTO Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ile Nevzat Artkıy, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Hazırbulan ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ömeroğlu katıldı.

Yabancı yatırımların, ekonomik yapının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir'in yüzyıllar boyunca farklı uluslardan birçok tüccara ev sahipliği yaparak, üretim ve ticaretin başkenti ve ülkemizin uluslararası ticarette en önemli kentlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kızılgüneşler, “İzmir'de 2021 itibariyle faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı 2 bin 865. Almanya, İran, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Azerbaycan ve Suriye'nin ağırlıklı olduğu firmaların, toplam yabancı sermayeli firmalara oranı ise yüzde 65,7” diye konuştu.

“Yatırımlar ihracat rakamlarımızı yukarı taşıyor”

Kızılgüneşler sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir'de en çok yabancı sermayeli firmaya sahip ülkelerin dağılımına baktığımızda, toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, imalat sanayi ve gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri ilk sıralarda yer alıyor. İlimizde bulunan yabancı sermayeli yatırımlar daha çok serbest bölgeler ve organize sanayi bölgelerinde yer alıyor. Özellikle serbest bölgelerde gerçekleştirilen yatırımlar ihracat rakamlarımızı yukarı taşıyor.”

“Kentimizin yatırım potansiyeli her fırsatta anlatıyoruz”

İzmir Ticaret Odası olarak, yabancı yatırımların artması için yaptıkları çalışmalara da değinen Kızılgüneşler, “Üyelerimizin ticari faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve yeni pazarlarla buluşturulmasına yönelik yabancı ülkelerden gelen delegasyonları İzmir'de ağırlıyor, fabrika ve bölge ziyaretleri yanında firmalar arası ikili görüşmeler organize ediyoruz. Bununla birlikte, yurtdışına düzenlediğimiz organizasyonlarımız ile ülkemizin ve şehrimizin tanıtımını yapıyor; ticari gücü ve yatırım potansiyelini her fırsatta anlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde de projelerimizi ve yabancı heyetlerin kentimizde ağırlanmasına yönelik çalışmalarımızı düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yavuz: “Yatırımcılara ücretsiz kamusal danışmanlık sağlıyoruz”

İzmir'in ticari tarihine değinerek sözlerine başlayan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ise “Bildiğiniz üzere İzmir tarihi bir liman kenti olarak geçmişten günümüze ticaret merkezi olmuş, üretim ve dağıtım merkezi konumundaki bir şehirdir. Bu nedenle de bünyesinde her daim yerli ve yabancı iş adamları bir uyum içerisinde faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bugün de aynı şekilde İzmir 3 binden fazla yabacı sermayeli firmanın temsilcilik ofisi, satış ofisi veya üretim tesisine ev sahipliği yapıyor. Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren ‘Invest in İzmir' ofisi aracılığıyla biz de bu yatırım ortamının genişletilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Yatırım öncesinde ve sonrasında yatırımcılara ücretsiz kamusal danışmanlık sağladıklarını belirten Yavuz, “Yatırım süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Bu anlamda bir ihtiyacınız olması halinde sizlere destek olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuşmasını tamamladı.