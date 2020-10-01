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Yavru domuzları Menderes Belediyesi kurtardı

İzmir’in Menderes ilçesinde 7 yavru domuz, düştükleri çukurdan Menderes Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 7 yavru domuz, düştükleri çukurdan Menderes Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.


Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yavru domuz kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kurtarılan 7 domuz yavrusu, tedavilerinin ardından yaban hayata bırakıldı.



2 saatlik operasyon


Çakaltepe Mahallesinde dağlık alandan su içmek için uzaklaşan yavru domuzlar, düştükleri çukurdan 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Menderes Belediyesi ekipleri, iş makinesi kullanarak çukurun genişletilmesini sağladı. Başarıyla sonuçlanan kurtarma operasyonunda 7 domuz yavrusu çukurdan çıkarıldı. Veteriner ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan 6 aylık yavru domuzlar, müdahalenin ardından yaban hayata bırakıldı.



“Tüm canlıların destekçisiyiz”


Vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderes Belediyesi olarak bu hayatı birlikte paylaştığımız tüm canlılarımız için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihbarı sonucu ekiplerimiz yavru domuzların düştükleri çukurdan kurtarılması için tüm çabayı göstermişlerdir. Başarılı bir şekilde yavru domuzlar kurtarılarak yaban hayata geri bırakılmıştır. Vatandaşlarımıza da gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim” dedi.

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