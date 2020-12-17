İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir ticari taksi şoförü, sokakta oturan yavru köpeği aracı ile ezdikten sonra arkasına bile bakmadan gitti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir ticari taksi şoförü, sokakta oturan yavru köpeği aracı ile ezdikten sonra arkasına bile bakmadan gitti. Köpeğin çığlıkları yürek burktu.


Olay, saat 13.00 sıralarında Çiğli ilçesinde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 FY 468 plakalı taksi sürücüsü, seyir halindeyken yolda oturan yavru köpeğin üstünden aracı ile geçti. Taksinin üzerinden geçtiği zavallı köpek acı içinde çığlıklar attı. Yavru köpeği ezen ticari taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.


Öte yandan yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ticari taksinin sokağı döndükten sonra köpeği ezdiği, taksinin altında kalan köpeğin acı içinde kıvranması, diğer köpeklerin taksiye havlayarak tepki göstermeleri ve aracın sokaktan ilerlediği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.