Yavru yılkı atı emin ellerde

Cengizhan Mahallesi sırtlarında dolaşan yılkı atlarından birinin yaralı olduğuna dair ihbarı değerlendiren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bölgeye hemen bir ekip gönderdi. Mahalledeki ormanlık alanı tarayan ekipler, sağ arka ayağı kırık olan yavru yılkı atını buldu. Belediye veterinerleri, ürküp kaçmaması için taya sakinleştirici iğne yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün fiziki ortamının atlara uygun tedaviye olanak vermemesi nedeniyle yavru taya sosyal medyada bir yuva arandı. Mutlu haber, ünlü sanatçı Haluk Levent'in yönetim kurulu üyesi olduğu AHBAP Platformundan geldi.

Hayvanseverler ile bir araya gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru atı bir kamyonete bindirdi. Yavru at tedavisinin yapılması için Sibel Çakır'ın kurucusu olduğu, kurtarılmış çiftlik hayvanlarının bakıldığı ilk ve tek merkez olan Kemalpaşa'daki hayvan barınağına teslim edildi. Tayın tedavisine bu merkezde devam edileceği belirtildi.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, tayın sağlığına kavuşacağını belirterek, “Yavru atımızı bulduğumuzda çok acı çekiyordu. Hemen sakinleştirici iğne yaptık. Sağ arka ayakta, metakarpal eklem denilen bölgede açık yara ve kırık vardı. Darbeden çok kesik yarasına benziyordu. İnsan kaynaklı bir yara olduğunu tahmin ediyoruz. Neyse ki zamanında müdahale ve hayvanseverlerin desteğiyle tayı kurtardık” dedi.