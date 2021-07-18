Yayaya çarpıp ölümüne sebep olan sürücü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp ölümüne sebep olan ve olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü kıskıvrak yakalandı. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Konak yönünden Çınarlı istikametine seyir halinde olan Cengiz K. idaresindeki 35 DE 0755 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kavşak yakınında takla atan otomobil, yol kenarında yürüyen Ali İhsan Yardım'a (43) çarptı. Kazanın ardından sürücü Cengiz K., aracın içinden çıkıp kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken Halkapınar Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede takla atan otomobilin çarptığı ve özel bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Ali İhsan Yardım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kıskıvrak yakalandı

Öte yandan, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sürücü Cengiz K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Cengiz K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.