Yaz okulu için Almanya'dan İzmir'e geldiler

Yaşar Üniversitesi, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nun desteği ile Almanya'da eğitim gören 14 başarılı Türk lise öğrencisi için yaz okulu etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında; Berlin, Stuttgart, Duisburg, Essen gibi kentlerinden gelen gençler, hem Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldu hem de İzmir'i yakından tanıma fırsatı elde etti.

Almanya'da yaşamını sürdüren Türk aileler ile Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaşar Üniversitesi Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu etkinliğinin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. Hem üniversite öğrencisi olma deneyimi hem de sosyal ve kültürel etkinliklere katılma olanağı sağlayan etkinlik boyunca, öğrenciler; mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldı; ayrıca İzmir'in çeşitli müzelerinin yanı sıra Çeşme, Alaçatı ve Şirince'ye ziyarette bulundu. Öğrencilerle bir araya gelerek, katılım sertifikalarını veren Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, Almanya'da yaşayan Türk öğrenciler için Türkiye'de cazip eğitim olanakları bulunduğunu söyledi.

Yaz okuluna katılan öğrenciler, İzmir'in eğitim ve sosyal olanaklarından etkilendiklerini dile getirdi. Öğrencilerden Alper Bozkurt, Stuttgart doğumlu olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Stuttgart doğumluyum ve lise öğrencisiyim. İzmir'i tanımak, çevresini, binlerce yıllık tarih ve kültürünü yaşamak bizi çok mutlu etti. Amacım; Türkiye'de mühendislik eğitimi almak. Hedeflerimi bu doğrultuda çizdim ve buraya gelmek beni hedeflerime yakınlaştırdı" şeklinde konuştu.

Almanya'da doğduğunu ve büyüdüğünü ifade eden Selin Aksu da, "Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Türkiye'de güzel sanatlar alanında eğitim almak istiyorum. İzmir'i de bu yaz okulu sayesinde tanıma fırsatı buldum. İzmir ve İstanbul, benim için bu eğitimi alabileceğim ve yaşamaktan mutlu olacağım şehirler" dedi.