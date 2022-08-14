Yaz seferleri şarkılarla renklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Türk Sanat Müziği Korosu, Mordoğan-Karşıyaka seferinde yolculara müzik ziyafeti yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserini İZDENİZ Genel Müdürlüğünün Mordoğan-Karşıyaka seferini yapan gemide verdi. Şef İnanç Menekşe yönetimindeki koro, Karşıyaka'da yaşamış merhum bestekar Necip Mirkelamoğlu'nun şarkılarını sazlar eşliğinde seslendirerek konserini İzmir Marşı ile tamamladı. 2 saat süren sefer boyunca yolcular da koroya eşlik ederek büyük bir keyifle Konak ve Karşıyaka'ya ulaştı. Koro, geminin ardından Karşıyaka İskelesi'nde de konserine devam etti. Konsere bestekarın ailesi de katıldı. Konserde seslendirilen şarkılar geçtiğimiz günlerde vefat eden bestekarın kızı Mahur Mirkelamoğlu'na armağan edildi. İskelede vapur bekleyen yolcular da koroyla birlikte şarkı söyledi.