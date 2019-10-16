Yazar Fakir Baykurt Çiğli'de etkinliklerle anıldı

yıl dönümünde Çiğli ilçesinde düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Düzenlenen törende ayrıca, Çiğli Belediyesi etkinlik salonuna Fakir Baykurt adı verildi.

Çiğli ilçesinde, köy enstitüsü mezunu yazar Fakir Baykurt için 20. yıl ölüm dönümünde anma töreni düzenlendi. Çiğli Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri tarafından düzenlenen programda ilk etkinlik, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Fakir Baykurt Parkı'nda gerçekleşti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, konuşmasında, "Fakir Baykurt, Türkiye için önemli bir kişidir. Aydınlanma ışığını Anadolu'nun dört bir yanında ulaştırmaya çalışmış, öğretmenleri örgütlemiş, aydınlık bir Türkiye için çalışmıştır. Yetiştirdiği kuşaklarla Türkiye'nin geleceğinde etkili olan kişilere dokunmuştur. Yılanların Öcü, Onuncu Köy gibi önemli eserleri Türk edebiyatına kazandırmıştır. Fakir Baykurt anısını Çiğli'de yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Programlar kapsamında ayrıca, Çiğli Belediyesi etkinlik salonuna Fakir Baykurt adı verildi. Salonun daha sonrada açılışı yapıldı. Etkinlikler daha sonra "Edebiyatımızda Fakir Baykurt" konulu konferans ile devam etti.

Öte yandan, Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Fakir Baykurt'un yeğeni Ali Umut Tokcan, arkadaşının kızı Su Apadaydın ve arkadaşı Mevlüt Kaplan, yazarı anlatan anılarını ve yaşam öyküsünden kesitleri katılımcılarla paylaştı.