Yazar Mavisel Yener, öğrencilerle buluştu

İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile ayrı ayrı söyleşi yapan Yener, yazarlık serüvenini anlattı.

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mavisel Yener, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve yazarlık serüvenini anlatan Yener, yazarlığa ilkokul ikinci sınıfa giderken öğretmeninin desteğiyle başladığını belirtti. İzmir Sınav Koleji öğrencilerine önerilerde bulunan Yener, "Okulda bir şiir yazdım ve öğretmenime verdim. Aradan yaklaşık iki ay geçince okul müdürü ve öğretmenim beni odasına çağırdı. Bana, şiirimi bir yarışmaya göndererek sürpriz yaptıklarını ve şiirimin birinci olduğunu söylediler. Öğretmenim bana ‘Sen büyüyünce yazar olacaksın. Bunu başarabilmen için çok kitap okuman ve günlük tutman gerekiyor' dedi. Günlük tutmak yerine ‘Ayşe' adında bir kahraman oluşturarak yaptıklarımı sanki o yapıyormuş gibi yazmaya başladım. Öğretmenim yazdıklarımı okuduğunda ‘Sen bir kahraman oluşturarak öyküler yazmışsın. Bu şekilde devam et' dedi. Ortaokul ve lise yıllarında da bu şekilde yazmaya devam ettim. İlkokul ikinci sınıftaki öğretmenim beni desteklemeseydi yazar olamayacaktım" diye konuştu.

Yener, şiirle başlayan yolculuğunun süreçlerini anlattığı söyleşisinin ardından, öğrencilerin yazarın hayatı ve kitaplarıyla ilgili merak ettikleri soruları da yanıtladı. Mavisel Yener, ortaokul öğrencilerinin okuduğu "Kayıp Kitaplıktaki İskelet" adlı kitapla ilgili atölye çalışmasının ardından, kitaplarını da öğrenciler için tek tek imzaladı.