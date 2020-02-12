İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Murat Avcı'dan şehit ailelerine destek

Genç Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı ’Allah var gam yok’ adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu.

Genç Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı 'Allah var gam yok' adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcı, takipçilerinden destek talep etti.


Yaşadıklarını kaleme alan genç Yazar Murat Avcı, bir süre önce 'Allah var gam yok' adlı kitabını çıkarttı. Genç Yazar Avcı, bugün sosyal medya hesabından şehit aileleri için destek talep etti. Kitaplarını paylaşan Avcı, elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu. Takipçilerinden destek isteyen Avcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kitaplarımın 2020 yılında satış gelirinin tamamını şehit ailelerine bağışlayacağım. Onlar için ne yapsak az olur ama ufak da olsa elimden geleni yapmak beni mutlu edecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerim." Murat Avcı'nın, yeni bir kitap çıkartma hazırlığında olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.