Yazgan, "Bir Tatlı Telaş" ile İzmirlilerle buluştu

Çocuk, genç ve yetişkin psikiyatristi, yazar ve aynı zamanda karikatürist de olan Yankı Yazgan, ‘Bir Tatlı Telaş' isimli söyleşi ve çizgileriyle Konak Belediyesi'nin konuğu oldu.

Konak Belediyesi'nin konuğu, Çocuk, genç ve yetişkin psikiyatristi, yazar ve aynı zamanda karikatürist de olan Yankı Yazgan oldu. Yazgan, ‘Bir Tatlı Telaş' isimli söyleşide önemli bilgiler aktardı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Yazgan'ın annesi TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan ve çok sayıda seveni katıldı. İzmirli olan Yazgan'ı arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, zaman zaman durup dinlenmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Çalışmak için hep bir gerekçemiz var. Yetiştirilmesi gereken işler. Hayat devam ediyor. Akıp gidiyor. Her şeyin bir sonu var. Kendimize de özen göstermemiz, vakit ayırmamız gereken zamanlar var. Kendinize ne kadar çok yatırım yaparsanız, ilişkilerinize de değerler katıyorsunuz. Bize soluklanma fırsatı sunan Yankı Yazgan'a teşekkür ederiz” dedi.

Çizdiği karikatürlerin hikayelerinden oluşan söyleşisinde Yankı Yazgan, çizmeye çocuk yaşlarda başladığını belirterek, zaman içinde çizgideki yeteneğini psikolojiyle birleştirdiğini dile getirdi.

Çizmenin insana başka yönler kazandıran bir uğraş olduğunu belirten Yazgan, ilk kez Konak Belediyesi'nin ürettiklerini sergilemeye değer bulduğunu söyledi. Karikatür çizdiğini bile yeni öğrenen dostları olduğunu dile getiren Yazgan, hayatının çok önemli bir noktasının çizerlik olduğunu ifade etti. Yazgan, çizdiklerinin karikatürden çok vinyet olarak da adlandırılabileceğini anlatarak, "Çizgi bir ifade aracı. Bir konuşma aracı. Çizgi, konuşmak kadar, yazmaktan daha eski bir ifade aracı. Eski dönemlerde mağara duvarlarına yapılan çizimler, bilim gelişmediği dönemde insanların çizgileriyle dolu. Söyleyecek, anlatacak şeyleriniz olduğunda çizgi bunlardan önemli bir araç" dedi.