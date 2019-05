Yazın estetik ameliyat olacaklara önemli uyarı

Dr. Aslı Can, yaz aylarında estetik ameliyat planlayanları uyardı. Dr. Can, alınacak basit önlemlerle estetik operasyonun başarısının artırılabileceğini söyledi.

Özellikle kadınların olduğu yüz ve vücut estetiği ameliyatlarında yaz ayları öncesinde talebin arttığına dikkat çeken Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Aslı Can, bir çok kişinin ‘yazın estetik ameliyat olma' noktasında çekinceleri olduğunu söyledi. Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da rutin olarak estetik ameliyat yapıldığını vurgulayan Dr. Can, “Yaz aylarında yapılan estetik operasyonlarda hastaların dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Örneğin; yüz germe, karın germe, liposakşınla vücut şekillendirme, popo estetiği, kol ve bacak germe, jinekomasti ameliyatı gibi estetik ameliyatlar sonrasında hastalarımıza belli bir süre korse kullanımı öneriyoruz. Elbette korse yaz dönemi de kullanılabilir. Aşırı sıcaklarda korse kullanımları rahatsız edici olabiliyor. Özellikle sıcağa hassasiyeti fazla olan hastalarımızın bu durumu göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Meme küçültme ya da büyütme ameliyatları, kol germe ameliyatı, jinekomasti ameliyatı gibi meme bölgesi ve kol bölgesini içeren ameliyatlar sonrasında ise bir süreliğine kol hareketlerini kısıtladıklarını ve ortalama 1 aylık süre zarfında yüzmeyi yasakladıklarını ifade eden Dr. Can, şöyle devam etti:

"Yine her ameliyat sonrası güneş ışınları ameliyat bölgesinde lekelenmelere ciltte renk değişikliğine sebep olabiliyor. Yaz dönemi güneşe maruziyet artacağından özellikle daha da dikkatli olunmalı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay dikkatli bir şekilde güneş koruyucu kullanmak bu tür sıkıntıların görünmesini engelleyecektir. Yazın tatil yapmayı da planlayan hastalarımıza, bu bilgiler ışığında, ameliyattan ortalama 1 aylık bir süre bitimi sonrası tatil organizasyonu yapmayı, planlarının aksamaması açısından özellikle öneriyorum."