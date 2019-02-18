Yedi Kocalı Hürmüz İzmirlileri gülme krizine soktu

İzmir'de, Sahne Tozu Tiyatrosu'nun fenomen oyunlarından Yedi Kocalı Hürmüz, Haldun Dormen Sahnesi'nde seyirci ile buluşmaya başlarken, oyun izleyenleri kahkahaya boğdu, salon tıklım tıklım doldu.

Çağlar İşgören'in yönetmenliğini yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu'nun fenomen oyunlarından Yedi Kocalı Hürmüz, sahnelenmeye başladı. Bekçi Memo rolüyle Arif Yıldırım, Hallaç rolüyle Çağrı Turnalı, berber rolüyle Emre Altıntaş, Ömer rolüyle Hüseyin Çur ve Hızır Reis rolü ile Yunus Aydın seyirci karşısına çıkarken, seyirciler adeta oyunda gülme krizine girdi.

Salonun tıklım tıklım dolduğu oyuna şehir dışından gelenler bile oldu. İki perdelik oyunda izleyiciler keyifli dakikalar geçirdi. Oyuncuların performansı ise ayakta alkışlandı. Oyunun birinci perdesinde hikaye serilirken, Hürmüz'ün altı kocasından sonra doktora olan aşkına tanık olunuyor. İkinci perdede ise işlerin tamamen karışması üzerine Hürmüz tüm kocalarını idare etmeye çalışıyor.

Yedi Kocalı Hürmüz adlı oyunun, cuma ve cumartesi günleri saat 20.00'de, pazar günleri ise saat 14.00'te Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde izlenebileceği belirtildi.

Yönetmen Çağlar İşgören de, tüm İzmirlileri oyunu izlemeye davet etti.