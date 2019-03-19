Yelkende Ege'nin gururu oldular

Kurulduğu 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışlarda onlarca kupa kazanan Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu, bu yıl Marmaris'te 11'incisi düzenlenen Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışlarında başarılarına yenilerini ekledi. Yaşarlı yelkenciler, iki kupa kazanarak Ege Bölgesinden derece alan tek takım oldu.

Geçen hafta sonu, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve iki gün süren 11'inci Nurolbank Campus Cup yelkenli yarışları, üniversiteli yelkencileri bir araya getirdi. Marmaris Körfezinde yapılan ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 24 üniversiteden 35 takımda 400 yelkenci mücadele etti. Yarışlara Yaşar Üniversitesinin yanı sıra Ege, İTU, MEF, Piri Reis, Doğuş, Yıldız Teknik, Nişantaşı, Yeditepe, ODTÜ, Bahçeşehir, Bilgi, Beykent, Hacettepe, Koç, İYTE, Kadir Has, Dokuz Eylül, Kocaeli, Boğaziçi, Sabancı, İstanbul Cerrahpaşa, Başkent ve İstanbul üniversiteleri katıldı. Artan katılımcı sayısı ekiplerin gün geçtikçe artan performansıyla birleşince, keyifli anlar yaşandı. Organizasyonda iki gün boyunca yarışlar gerçekleştirildi. Rüzgarı kullanarak rakiplerini geçmeye çalışan ekipler, 6 sınıfta mücadele etti.

Takım liderliğini Hazna Cansu Demir'in yaptığı Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, IRC-1 sınıfında ikinci, genel klasmanda da üçüncü olmayı başardı. Kurulduğu 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışlarda onlarca kupa kazanan Yaşarlı yelkenciler, Ege Bölgesinden derece alan tek takım oldu. Demir, sezona kupalarla başlamanın kendileri için büyük bir motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.