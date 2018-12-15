Yemekhane, lokanta gibi yerlerde tuzlukların kaldırılması önerisi

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, aşırı şeker ve tuz tüketimine dikkat çekerek üyelerine çağrı yaptı. Berk, işletmelerin 29 Eylül 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan genelgeye göre tuz ve şeker kullanımında kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini belirterek üyelerine hatırlatmada bulundu. Çay, kahve vb. ikramlarda; kafe, kantin, lokanta, çay ocağı gibi yerlerde çay şekerinin tek şeker olarak ve mümkünse hijyen açısından ambalajlı şekilde sunulmasını isteyen Berk, yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzlukların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, "Aşırı şeker ve tuz tüketimi değiştirilebilir bir sağlıksız beslenme sorunudur. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalarda tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değerin yaklaşık üç katı kadar olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, çay, kahve vb. ikramlarda; kafe, kantin, lokanta, çay ocağı gibi yerlerde çay şekerinin tek şeker olarak ve mümkünse hijyen açısından ambalajlı şekilde sunulması; yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzlukların kaldırılması, dileyenlerin tuz almak için ayrı bir yerde mümkünse 0,5-1 gramlık kağıt poşetler halinde bulundurulan tuzu alarak kullanmalarının sağlanması şeklinde yayınlanan genelgeye uyulması gerekmektedir. İşletme sahibi arkadaşlarımızdan kapalı şeker ve tuz kullanımı ile ilgili tebliğe uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu.