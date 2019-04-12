Yemyeşil atmosferde özgüvenli çocuklar yetiştiriyorlar

Urla ve Narlıdere Sahilevleri'nde yemyeşil bir atmosferde hizmet veren 1Sen Anaokulları, gelecek için sorumluluk duygusu gelişmiş, özgüvenli çocuklar yetiştiriyor. Kendisinin de 3 çocuk annesi olduğunu söyleyen okulun kurucusu Birsen Zor, çocuklukta temelleri atılan kişiliğin gelişiminde okul öncesi eğitimin belirleyici olduğunu söyledi.

Gerek ebeveynlerin gerekse de öğretim kurumlarının çocuk gelişimine bilinçli ve profesyonel yaklaşması gerektiği için anaokul yatırımını gerçekleştirdiğini de kaydeden 1Sen Anaokulları Kurucusu Birsen Zor, sektörde 8 yılı geride bıraktıklarını belirtti.

“Okul öncesi eğitim çok önemli”

İçinde bulunduğumuz iletişim çağına bağlı olarak çocukların ortamının da değiştiğini dile getiren Birsen Zor, “Bireye yönelik toplumsal beklentiler de hızla artmaktadır. İnsan hayatının en önemli temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde, çocukların yaşantıları ve bu yaşantılarının gerçekleştiği ortamın önemi bilinen bir gerçektir. Bugün artık tüm dünyada erken yıllarda verilen eğitimin, çocuğun ileriki yaşamında başarısını artıracağı kabul edilmektedir. Henüz farkındalığı oluşmamış ya da henüz kendi sağlığı konusunda bilinçlenmemiş olan bu yaş grubunun yürüdüğü, oturduğu, beslendiği vb. yerlerin ısısı, nemi rutubeti, hava akımı, temizliği sağlık koşullarına uygunluğu hijyeni ve her şeyden önce güvenliği eksiksiz bir biçimde donatılmış olmalıdır ki biz bu anlamda gerekli özeni gösterdiğimizden son derece eminiz. Sınıflarımızı planlarken eğitim ortamının çocukların gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve farklı becerileri desteklemeye yönelik olmasını hedefledik. Bunun için sınıflar ve çocukların bulundukları diğer mekanlar hem uyarıcı hem de belli bir düzen izlenerek donatıldı” diye konuştu.

“Atölye çalışmalarına ağırlık veriyoruz”

Atölye çalışmalarına özel bir önem verdiklerini ifade eden Zor, mini mutfak, akıl zeka oyunları, satranç, robotik kodlama, eğlenceli bilim, resim, ekoloji, müzik gibi etkinlik atölyelerine yer verdiklerini belirtti.

20-21 Nisanda gerçekleştirilecek Süper Çocuk Festivali'nde ana sponsor olarak yer aldıklarına da değinen Birsen Zor, şunları söyledi:

“İçinde çocukların mutluluğunun olduğu her projede olmaya gönüllü bir kurumuz. Önce vatanıma sonra da dünyaya yolu sevgiden geçen ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimini tamamlamış, sağlıklı ve mutlu çocuklar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum.”