Yeni çinko borat işletmesinde yılda 3 bin ton çinko borat üretilecek

OYAK çatısı altında bulunan PVC stabilizatörleri alanında dünya pazarında önde gelen şirketlerden biri olan Akdeniz Chemson, yılda 3 bin ton kapasite ile İzmir'de çinko borat üretecek işletmesinin ilk fazını devreye aldı.

OYAK şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ekim 2020'de gerçekleşen birleşmenin ardından yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, İzmir'de faaliyete geçen yeni işletmesinin ilk fazını devreye alarak, yılda 3 bin ton çinko borat üretmeyi hedefliyor. Alev geciktirici ve duman önleyici özelliklere sahip olan inorganik katkı maddesinin üretimine başlanmasıyla dünyanın sayılı alev geciktirici kimyasal üreticilerinden biri haline gelen şirket, yatırımın ikinci fazı bittiğinde mevcut üretim kapasitesine ilave olarak yılda 6 bin ton çinko borat üretecek. Ayrıca bu ürünün üretiminin ana hammaddelerinden biri olan çinko oksit alanındaki paralel kapasite artışını ise bu ay içinde tamamlayacak.

Özel kimyasalların üretimi için kendi Ar-Ge sürecini yönetiyor

Verilen bilgiye göre, global kimya portföy şirketi olma vizyonuna uygun olarak katma değeri yüksek kimyasalların üretimi için kendi Ar-Ge sürecini yürüten Akdeniz Chemson, bu amaçla ilk çinko borat üretimine Akdeniz Kimya ile 2018 yılında başladı. Hızla gelişen pazar ihtiyacına cevap verebilmek için İzmir'de kurduğu yeni işletmesinin ilk fazını devreye alan şirket, çinko borat ürününün gelişimini, üretim ve proses teknolojilerinin dizaynını kendi Ar-Ge ve Mühendislik bölümlerinde gerçekleştiriyor.

Yüksek sıcaklıklara karşı kullanılıyor

Alev geciktirici ve duman önleyici özelliklere sahip olan çinko boratın, özellikle yanmaya dayanıklı ürünlerin üretiminde kullanıldığı belirtildi. Polimerlerde ve kaplamalarda özellikle PVC, naylon ve halojenli polyesterde bulunan çinko borat; yüksek sıcaklıklara dayanıklı plastiklerde, yanmaya dayanıklı kablo ve kumaşlarda, elektrik-elektronik parçalarda, boyalarda, otomobil-uçak iç aksamlarında, kağıt ve tekstil endüstrisinde yararlanılıyor.