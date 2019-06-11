Yeni doğan bebeğin ölümüne ilişkin dava

İzmir'de özel bir hastanede doğan bebek, iddiaya göre “sağlıklı” bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin görevli doktorların “taksirle ölüme sebebiyet” suçlamasıyla yargılandığı davada, sanıklardan kadın doğum uzmanı olan Serdar A., bebeğin ölüm nedeni olarak belirtilen “hyalen membran” hastalığının erken doğum halinde akciğerin gelişmemesinden dolayı rastlandığını ifade ederek, “Bu doğum 38. hafta bitip 39. haftada sonlandırıldığı için böyle bir durum söz konusu değildir. Meslek hayatım doyunca 39. haftaya giren gebeliklerde akciğerin gelişmemesi gibi bir durumla karşılaşmadım” dedi.

İzmir'de özel bir hastanede Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları olarak doğan Akın bebek, iddiaya göre “sağlıklı” bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili söz konusu hastanede görev yapan doktorların yargılanmasına başlandı. İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına “taksirle ölüme sebebiyet” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. ile Akıncı çifti ve taraf avukatları katıldı.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmek üzere özel bir hastaneye gittiğini anlatan Emine İpek Akıncı, “Doğumdan sonra bir terslik olduğunu anladım. Çünkü bebekte ses yoktu, bir kez ağladı ama bebek soğuktu. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Çocuk bana getirildiğinde vücudundaki morlukları gördüm ve ebeye söyledim. Normal olduğunu söylediler” diyerek Akın bebeğin zamanında başka hastaneye sevk edilmediğini iddia ederek görevli doktorlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Baba Erdal Akıncı da görevli doktorların olayda kusuru olduğunu savunarak cezalandırılmalarını istedi.

“Meslek hayatım boyunca karşılaşmadım”

Özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan sanık Serdar A., hamilelik sürecinde Emine İpek Akıncı'nın kontrollerini kendisinin yaptığını anlatarak, “Olay tarihinde çocuğun doğumunu sezaryen ile ben yaptırdım. İlk doğumu sezaryen olduğu için bu doğumun da sezaryen olması gerekiyordu. Doğumda annede ve bebekte bir problem olmadı. Doğumdan sonra gelişen olaylardan haberim var ancak bebeğin solunumunda daha sonra problem olduğu için bunu çocuk doktoru değerlendirir. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yok” dedi.

Bebeğin ölüm nedeni olarak belirtilen “hyalen membran” hastalığının erken doğum halinde akciğerin gelişmemesinden dolayı rastlandığını ifade eden sanık Serdar A., “Bu doğum 38. hafta bitip 39. haftada sonlandırıldığı için böyle bir durum söz konusu değildir. Meslek hayatım doyunca 39. haftaya giren gebeliklerde akciğerin gelişmemesi gibi bir durumla karşılaşmadım” dedi.

“Emzirme sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını fark ettik”

Doğumun gerçekleştiği özel hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan sanık Mustafa O. ise doğumdan 1 saat sonra olaydan haberdar olduğunu ifade ederek, “Emzirme sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını fark ettik. Bebek kuvöze alındı. Daha sonra anne emzirmesi esnasında aynı sorun tekrar yaşanınca yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastane aradık ve yer bulduğumuz özel bir hastaneye sevk ettik” diyerek suçsuz olduğunu söyledi.

“Solunumunda ciddi sıkıntılar ve vücudunda morluklar vardı”

Akın bebeğin sevk edildiği özel hastanede yeni doğan yoğun bakım bölümünde sorumlu hekim olarak görev yapan Salih A. da savunmasında, “Bebek bize geldiğinde solunumunda ciddi sıkıntılar ve vücudunda morluklar vardı. Acil bir şekilde tedaviye aldık ancak saat 18.48'de bize gelen bebek 19 saat sonra vefat etti” dedi.

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

10 Temmuz 2017'de İzmir'de özel bir hastanede Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları olarak doğan Akın bebek, iddiaya göre “sağlıklı” bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayda hastanenin ihmali olduğunu ileri süren Akıncı ailesi, bebeğe otopsi yaptırırken, görevli doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet” suçlamasıyla dava açtı.