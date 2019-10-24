Yeni doğum yapan annelere hediye paketi

Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ilan edilen Medical Park İzmir Hastanesi, hazırladığı hediye paketi ile bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor.

Medical Park İzmir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" ilan edilmesinin ardından harekete geçti. Hastane bu kapsamda, bir firmayla doğum yapan her anne için hediye paketi hazırladı. İçinde bebek bezi, göğüs pedi, bebek çamaşırları bulunan paket ücretsiz olarak verilirken, hastane annelerin sevincine ortak oldu.

Başhekim Dr. Orhan Satılmaz, annelerin yaşam kalitesinin artırmak adına çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Satılmaz, "Bebek Dostu Hastane unvanımız ve 4 yıldır sürdürmekte olduğumuz gebe okulu ile birlikte anne ve bebek sağlığı en çok değer verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bizler doğum öncesinde ve sonrasında annelerimizin yaşam kalitelerini arttırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de doğum sonrası annelerimize verdiğimiz yeni doğan hediye paketi. Bu ufak hediye ile hem onların mutluluğunu paylaşıyoruz hem de yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan ürünleri bir paket halinde veriyoruz" dedi.

Aylarca sabırsızlık ve heyecanla sadece karında değil, kalplerde taşınan bir bebeği kucağa almanın kelimelerle ifade edilemeyecek bir his olduğunu söyleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Özelcan de, "Hedefimiz, ailelerimizle büyümek ve ihtiyaç duyacakları anlarda yanlarında olabilmek. Hastane ile ailelerimizi büyütmek adına gerçekleştirdiğimiz bu değerli projede, ailelerimize hem minik bir hediyeyi paylaşmaktan hem de en değerli varlıklarını kucaklarına aldıkları bu özel anlarında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.