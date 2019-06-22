Yeni Foça'da gece pazarına yoğun ilgi

İzmir'in Foça ilçesinde, el emeği göz nuru ürünler, açılan gece pazarında vatandaşların satışına sunuluyor.

Yeni Foça'da, 18 yıldır süren gece pazarı geleneği devam ediyor. Pazarda, el emeği ve göz nuru çantalar, takılar, sanat eserleri ile her türlü el örgüsü giyecekler satışa sunuluyor. Açılan pazarda ayrıca, farklı tarzda ürünlerde yer alırken, vatandaşlar hoşça vakit geçiriyor.

Emekli Tarih Öğretmeni Nilgün Karadayı ve Gönül Costa, Yeni Foça'da tezgah açan isimlerden biri. Karadayı, üniversitede okuyan kız çocuklarına destek olmak amacıyla satış yaptığını ifade ederek, kendi el emekleri ile yapmış olduğu ürünlerin tamamından elde edilen gelirlerin eğitim ihtiyaçları için aktarıldığını söyledi.

Öte yandan Gönül Costa ve Nilgün Karadayı, kiremitten mask yapımı hakkında da bilgi verdi. Gönül Costa, ürünü vernikleyerek istedikleri resmi kiremidin doğallığı ile buluşturduklarını belirtti.

Eski çatı kiremitlerini topladıklarını veya satın alarak kiremitleri temizlediklerini, astar çektiklerini anlatan Karadayı da, gerekli işlemleri yaptıktan sonra eserlerini ortaya koyduklarını ifade etti.