Yeni iş fırsatları için üniversite-sanayi buluşması

Çalıştayda, katılan firmalar, girişimcilik, AB hibe destek programları ve patent konularında bilgilendirilirken iyi uygulama örnekleri ile işbirliği fırsatları hakkında da bilgi sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi BTTO, 3 yıl gibi kısa bir süre önce kurulmasına karşın kısa sürede 100'ün üzerinde araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesinin geliştirilmesine, bu projelerden milyonlarca TL ekonomik değer yaratılmasına destek sağladı. Bugüne kadar çoğu daha mezun olmadan kendi şirketlerini kuran 10'larca genç girişimci ekibe ev sahipliği yapan Minerva Kuluçka Merkezi de öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentörlük gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Projelerin büyük bir kısmı bakanlıklar, TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinin sağladığı hibe destekleri ile destekleniyor. Yaşar Üniversitesi, ayrıca, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında, girişimcilere danışmanlık desteği de veriyor.

Örnekler anlatıldı

Tüm bu çalışmalarının yanı sıra üniversite - sanayi işbirliklerini artırmak isteyen Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonunda, “Üniversite- Sanayi İşbirliği - Fikri Haklar -AB Projeleri” konularında çalıştay düzenledi. Çalıştaya; İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, BTTO Müdürü Necip Özbey, Pınar, DYO, Çamlı Yem, Petkim, BMC, Arkas Bimar, Bortar, Elektral, Elektron, Viking kağıt, Adres Gezgini gibi şirketlerin temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Oda olarak girişimcilik ve inovasyon konusuna özel bir önem ve destek verdiklerini belirterek bu amaçla iki büyük projenin devam ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Levent Kandiller ve Necip Özbey de BTTO'nun işleyişi ve bu kapsamda sanayi ile üniversite arasında yapılabilecek işbirlikleri ile destekler hakkında bilgiler verdi.

Çalıştayda; Patent Vekili, Patent ve Faydalı Model Bölümü Yöneticisi Doç. Dr. Senem Kayahan tarafından katılımcılara AR-GE projeleri için patent ön araştırma ve verilerinin kullanımı, Yazılım Sanayicileri Derneği Proje Yöneticisi Selçuk Karamağara tarafından AR-GE projeleri için AB hibe fonları konularında katılımcılara sunum yaptı. Ayrıca, üniversite - sanayi işbirliği iyi uygulama örnekleri de anlatıldı. Sunumların ardından, akademisyen-sanayici ve çözüm ortağı birebir görüşmeleri gerçekleştirildi. BTTO Müdürü Necip Özbey, sanayi ile üniversite arasında, bilgi ve teknoloji transferi destekli projelerin sayısının artmasını hedeflendiklerini ifade etti.