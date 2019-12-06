Yeni Kurudere Balı, İzmir Turizm Fuarında tanıtılıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı olan Yeni Kurudere Mahallesi'nin meşhur balı ve kirazı, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında yerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu

13. kez kapılarını açan Uluslarası Travel Turkey İzmir Fuarında, yüzlerce yerli ve yabancı turizm firmasının yanı sıra il ve ilçe belediyeleri de stant açtı. Kemalpaşa Belediyesi de, fuar içinde bulunan ve 'İzmir Sokakları' adıyla İzmir'in ilçe belediyelerinin yer aldığı bölümde stant açtı. Kemalpaşa Belediyesinin standında, ilçeye bağlı Yeni Kurudere Köyünün meşhur balı ve kirazı, ziyaretçiler tarafında büyük ilgi gördü.

Yeni Kurudure Balına ilgi büyük

Yeni Kurudere Köyü Tarımsal Kalkanıma Kooperatifi yöneticilerinden Merve Yalçın, "Kemalpaşa Yeni Kurudere Köyünden bu fuara katılıyoruz. Balımızı bu fuarda tanıtmayı amaçlıyoruz. Çok yeniyiz, henüz 3 sene oldu ama daha önce hiçbir fuara katılmamıştık. Bugün fuarda çok fazla ilgi gördük. Kirazımız ve nazar boncuğumuz da var ama biz daha çok balımızı duyurmaya geldik. Balımızı 'Dededağ Balı' adı altında standımıza koyduk. Şimdilik fuar çok iyi gidiyor" dedi.

Kooperatif Başkanı Faik Yaman da, ürünlerin güzel ve kaliteli olduğunu belirterek, piyasaya girmeyi hedeflediklerini söyledi. Kiraz ve bal konusunda ürünlerinin bol olduğunu söyleyen Yaman, ürünlerin değerini bulamadığını ve bunun mücadelesini verdiklerini ifade ederek, vatandaşlara fuarı ziyaret edip ürünlerini tatma çağrısında bulundu.