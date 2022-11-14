Yeni lider Bucaspor 1928

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928; şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftada, 1461 Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, ligin 14. haftasında 1461 Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Müsabaka, Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynandı ve İzmir temsilcisi kazanan taraf oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçilirken, ikinci yarının hemen başında sarı-lacivertlilerin golcüsü Erhan Çelenk sahneye çıktı ve takımını 57. dakikada 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü ise dakika 90+6'da attığı golle Berke Bıyık söyledi ve maç Bucaspor 1928'in 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Bucaspor 1928 bu sonuçtan sonra gözünü 1. sırada yer alan Kocaelispor ve 2. sıradaki İskenderunspor arasında oynanan maça çevirdi. İki rakibinin puan kaybettiği müsabaka 1-1 beraberlikle bitince, sarı-lacivertliler averaj üstünlüğüyle yeni lider oldu. Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Bucaspor 1928, yenilmezlik serisini 5 maça çıkartarak şampiyonluk yolunda dolu dizgin devam ediyor.