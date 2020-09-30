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Yeni Mahalle'de yepyeni kaldırımlar

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle’de iki cadde ve sekiz sokakta yeni kaldırımlar yapıyor.

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle'de iki cadde ve sekiz sokakta yeni kaldırımlar yapıyor.


İzmir'in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi, her geçen gün büyüyen ve gelişen kentte artan ihtiyaçları karşılayabilmek ve konforlu yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aliağa'nın en büyük nüfus yoğunluğuna sahip Yeni Mahalle'de Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, mahallede yayalara ve sürücülere güvenli ve rahat ulaşım imkânı sunulabilmesi için yeni kaldırım imalatları gerçekleştiriyor. Mahallede asfalt serme, yol yapım, bakım, onarım ve kaldırım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Halide Edip Adıvar Caddesi, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi 1408, 1407, 1407/1, 1406, 1410, 1409, 1421, 1422 sokaklarda çağdaş standartlara uygun yeni kaldırımlar yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında söz konusu bölgede 9 bin 500 metrekare karo, 7 bin metre bordür döşemesi 80 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiş olacak. Aydınlatma altyapı çalışmalarının tamamladığı iki cadde ve sekiz sokağa 320 adet dekoratif ledli aydınlatma direği dikilecek. Kaldırım imalatlarının tamamlanmasının ardından bölgede sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek mahalle modern bir görünüme kavuşacak.

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