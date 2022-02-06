Yeni nesil akupunktura ilgi büyük

Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Nigar Ahmadova, Japon bilim insanı Dr. Toshikatsu Yamamoto tarafından geliştirilen ve 50 yıl önce bir kongrede bildiri olarak sunulduktan sonra tüm dünyada uygulanmaya başlayan Yamamoto Yeni Skalp (kafanın saçlı derisi) Akupunktur yöntemi hakkında bilgi verdi. Akupunkturun, belirli vücut bölgelerine ince iğnelerin batırılmasını içeren geleneksel bir Çin şifa tekniği olduğunu hatırlatan Ahmadova, YNSA'nın klasik akupunkturdan fark ve avantajlarına dikkat çekti.

YNSA'nın kafanın saçlı derisine muayene ile belirlenen noktalarına uygulanan, bilimselliği kanıtlanmış bir yöntem olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmadova, “YNSA, bir mikrosistem akupunktur yöntemidir, yani geleneksel Çin tıbbındaki vücut akupunkturundan farklıdır. Hastalıkların, ağrıların tedavisi için iğneler sadece kafaya uygulanır. Vücut akapunkturuna kıyasla birçok artısı vardır. Hastaların günlük işleri ve aktiviteleri aksamaz, daha az ağrı vardır. Özellikle daha ilk seansta olmak üzere birçok nörolojik rahatsızlıklarda sonuçlar daha hızlı alınabilmektedir. Bugüne kadar, YNSA'nın en büyük kullanım alanı ağrı ve nörolojik hastalıkların tedavisi olmuştur. Özel ekipman gerektirmediği için poliklinik ortamında uygulanabilir. Nörolojide YNSA yöntemiyle tedavi edilen hastalıklar nörolojik disfonksiyonların (ağrı, nöralji, nöropati, nörit), inme sonrası ağrı, baş dönmesi, trigeminal nevralji, siyatik ağrı, servikal radikulopati, fibromiyalji, anksiyete bozuklukları olarak sıralanabilir. Ayrıca bu yöntem anne adayları için de kurtarıcı. YNSA, özellikle ilaç kullanmaktan kaçınan hamilelerin ağrı ve hastalıklarının tedavisinde başvurulan önemli bir yöntem haline geldi” dedi.

YNSA'nın her hastaya uygulanamayacağına da dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmadova, “Kafa akupunkturu da diyebileceğimiz bu yöntemin kalp hastalığı, radyoterapi ve kemoterapi alan onkoloji hastalarına, astım, yaygın cilt döküntüleri olan hastalıklarda uygulanması sakıncalıdır. YNSA tedavisinin süresi ve seçimi, vakanın ciddiyetine bağlıdır. Akut vakalarda, tedavi edici fayda sağlamak için bir iğnenin 5-30 dakika arasında yerleştirildiği bazen bir seansı yeterli olabilir. Kronik vakalarda ise birden fazla seans gerekebilir” diye konuştu.