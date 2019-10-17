Yeni sağlık, kültür ve sanat merkezine ekim ayında dolu dolu program

İzmir'de bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan Medical Park İzmir Hastanesi Sağlık, Kültür ve Sanat Merkezi, geçtiğimiz ay kapılarını açmıştı. Merkezde bu ay için dolu dolu bir program hazırlandı. Ekim ayında bir dizi sağlık seminerleri ve sergiler planlanırken, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle meme kanseri ile ilgili bu ay iki söyleşinin gerçekleşeceği öğrenildi.

19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Boylu'nun 'Meme Kanseri ile Savaş' konulu söyleşisi ile başlayacak olan etkinlik, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Evren Yılmaz'ın 'Meme Estetiği' konulu söyleşisi ile devam edecek.

Medical Park İzmir Hastanesinde, kanser tedavisi gördüğü süre boyunca hasta odasında yaptığı resimlerle bir yandan yaşama tutunan, diğer yandan hastanede açtığı sergi ile başka hastalara da moral olan Fatma Özaydın'ın resim sergisi de, ekim ayı boyunca merkezde ziyaretçilere açık olacak.

Ayrıca her cuma Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanları Sedef Temizkan ve İrem Tuğçe Korkut'un, 16.00-17.00 saatleri arasında diyet, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında merak edilenleri cevaplayacağı bildirildi.

Öte yandan AVM ziyaretçileri, her cumartesi ve pazar 15:00-20:00 saatleri arasında şeker ve tansiyon ölçümlerini ücretsiz olarak yaptırabilecek.