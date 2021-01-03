Yeni Şakran ve Hacıömerli'de evler doğal gaza kavuştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İzmir Gaz tarafından Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi'ndeki doğal gaz altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanırken, birçok aile doğal gaza kavuşmanın sevincini yaşadı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun girişimleriyle, İzmir Gaz'ın yatırım programına dahil ettiği Yeni Şakran Mahallesi'nde, 15 cadde ve 135 sokağın doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda gerekli test çalışmalarının ardından gaz bağlantısının yapıldığı ve abonelik işlemlerinin ardından vatandaşların gazı kullanabileceği belirtildi.

Öte yandan, mahalleye doğal gaz gelmesi vatandaşları da sevindirdi. Yeni Şakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız ise “Mahallemize doğal gazın gelmesi çok güzel oldu. Pandemi nedeniyle yaz, kış nüfusumuz arttı. Bu nedenle vatandaşlarımızdan doğal gaza çok büyük bir talep var. Mahallemize güzel bir yatırım oldu. Konutlara sırayla gaz bağlantısı yapılıyor. Doğal gaza kavuşan vatandaşlarımız çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yine Hacıömerli Mahallesi'nde de bir çok noktada alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve evlere doğal gaz verilmeye başlandığı öğrenildi. Yeni Şakran ve Hacıömerli Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ise Aliağa Belediyesi tarafından yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolları yenilenerek yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.