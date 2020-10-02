Yeni Şakran'da doğalgaz çalışmaları tam gaz

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları 3295 sokak ve civarında devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun girişimleriyle İzmirgaz'ın yatırım programına dâhil ettiği Yeni Şakran Mahallesindeki altyapı çalışmalarının ikinci etabının da tamamlanmasıyla Yeni Şakran'da doğalgaz altyapısı olmayan sokak kalmayacak. Doğalgaz altyapı çalışmalarının ikinci etabının 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Altyapı çalışmaların ikinci etabında mahalleye 20 bin metre ana boru hattı, 10 bin metre servis boru hattı döşenmesi öngörülüyor. Mahallenin doğu ve batı bölgelerinde ilerleyen çalışmalarda iş yoğunluğuna göre ekip sayısı artırılıyor. Altyapı ve test çalışmalarının sona ermesiyle Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek mahallenin daha konforlu, modern ve güvenli hale gelmesini sağlıyor.

Gaza kavuşan mahalle sakinleri abonelik alabiliyor

Altyapı çalışmalarının sürdüğü Yeni Şakran Mahallesinde gaz verilen sokakların takibi www.izmirgaz.com.tr adresinden yapılabiliyor. Mahalle sakinleri İzmir doğalgaz ile abonelik ve müşteri sözleşmesini yaparak doğalgazı kullanabiliyor. Doğalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabildiği gibi tüm abonelik ve sözleşme işlemleri abone merkezinden yapılabiliyor.